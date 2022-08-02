Попри те, що ми звикли купляти пральний порошок у магазині, його можна створити і в домашніх умовах. Він буде дешевшим та натуральним.

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Що потрібно для приготування прального порошку

Щоб створити власний пральний порошок, потрібно мати вдома:

  • Ефірну олію зі свіжими запахами (лимон, апельсин, лаванда);
  • Воду;
  • Харчову соду;
  • Відро;
  • Каструлю;
  • Дерев'яну ложку;
  • Буру, або ж натрієву сіль борної кислоти;
  • Мило;
  • Кілька пластикових пляшок.

Пральний порошок
Що потрібно для створення прального порошку / Фото Unsplash

Як зробити пральний порошок вдома

Щоб у фіналі отримати якісний та натуральний порошок, треба:

  • Зробити мильну стружку та висипати її 2 склянки води;
  • Перелити суміш у каструлю та залийте водою;
  • Додати до кожного літра води в каструлі 2 чашки мила та залиште на кілька хвилин, обережно перемішуючи ложкою;
  • Засипати у відро 2 склянки харчової соди та 2 склянки бури й перемішати їх;
  • Висипати суміш з милом у відро;
  • Додати до суміші 8 літрів води та перемішати;
  • Додати 20 мілілітрів ефірних олій;
  • Накрити відро тканиною та зачекати до повного охолодження.

Порошок треба перелити у пластикові пляшки чи нішу герметичну тару. Після того, як порошок вистиг, його можна використовувати як повноцінний та натуральний мийний засіб.

Пральний порошок
Пральний порошок треба помістити у герметичну місткість / Фото Unsplash