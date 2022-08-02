Попри те, що ми звикли купляти пральний порошок у магазині, його можна створити і в домашніх умовах. Він буде дешевшим та натуральним.
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Що потрібно для приготування прального порошку
Щоб створити власний пральний порошок, потрібно мати вдома:
- Ефірну олію зі свіжими запахами (лимон, апельсин, лаванда);
- Воду;
- Харчову соду;
- Відро;
- Каструлю;
- Дерев'яну ложку;
- Буру, або ж натрієву сіль борної кислоти;
- Мило;
- Кілька пластикових пляшок.
Що потрібно для створення прального порошку / Фото Unsplash
Як зробити пральний порошок вдома
Щоб у фіналі отримати якісний та натуральний порошок, треба:
- Зробити мильну стружку та висипати її 2 склянки води;
- Перелити суміш у каструлю та залийте водою;
- Додати до кожного літра води в каструлі 2 чашки мила та залиште на кілька хвилин, обережно перемішуючи ложкою;
- Засипати у відро 2 склянки харчової соди та 2 склянки бури й перемішати їх;
- Висипати суміш з милом у відро;
- Додати до суміші 8 літрів води та перемішати;
- Додати 20 мілілітрів ефірних олій;
- Накрити відро тканиною та зачекати до повного охолодження.
Порошок треба перелити у пластикові пляшки чи нішу герметичну тару. Після того, як порошок вистиг, його можна використовувати як повноцінний та натуральний мийний засіб.
Пральний порошок треба помістити у герметичну місткість / Фото Unsplash