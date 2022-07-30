Не варто викидати та розчаровувалися у пофарбованих речах – у них ще можна вдихнути життя, застосувавши кілька простих продуктів, які є у кожному домі.

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Варто зазначити, що метод вибілювання підійде лише для неделікатних та міцних тканин, які не піддаються деформації від високих температур.

Для того, щоб повернути природну білосніжність пофарбованим речам, потрібні:

5 літрів гарячої води;

1 столова ложка кисневого відбілювача;

Пів склянки або 125 грамів прального порошку;

1 столова ложка рослинної олії.

Як не дивно, у цей раз олія не буде загрожувати одягу жирними плямами – вона допоможе вступити в хід хімічну реакцію речовин та вибілить пофарбовані речі.

Які продукти застосовувати для вибілення одягу / Фото Тhe spruce

Що треба робити: