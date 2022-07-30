Не стоит выбрасывать и разочаровываться в окрашенных вещах – в них можно вдохнуть жизнь, применив несколько простых продуктов, которые есть в каждом доме.

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Следует отметить, что метод отбеливания подойдет только для не деликатных и прочных тканей, которые не поддаются деформации от высоких температур.

Для того чтобы вернуть естественную белоснежность окрашенным вещам, нужны:

5 литров горячей воды;

1 столовая ложка кислородного отбеливателя;

пол стакана или 125 г стирального порошка;

1 столовая ложка растительного масла.

Как ни странно, в этот раз масло не будет угрожать одежде жирными пятнами – она поможет вступить в ход химической реакции веществ и выбелит окрашенные вещи.

Какие продукты применять для отбеливания одежды / Фото Тhe spruce

Что нужно делать: