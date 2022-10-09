Несмотря на то, что мы привыкли покупать стиральный порошок в магазине, его можно создать и в домашних условиях. Он будет более дешевым и натуральным.

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Что нужно для приготовления стирального порошка

Чтобы создать собственный стиральный порошок, нужно иметь дома:

  • Эфирное масло со свежими запахами (лимон, апельсин, лаванда);
  • Воду;
  • Пищевую соду;
  • Ведро;
  • Кастрюлю;
  • Деревянную ложку;
  • Бурую, или натриевую соль борной кислоты;
  • Мыло;
  • Несколько пластиковых бутылок.


Что нужно для создания стирального порошка / Фото Unsplash

Как сделать стиральный порошок дома

Чтобы в финале получить качественный и натуральный порошок, нужно:

  • Сделать мыльную стружку и высыпать ее 2 стакана воды;
  • Перелейте смесь в кастрюлю и залейте водой;
  • Добавить в каждый литр воды в кастрюле 2 чашки мыла и оставьте на несколько минут, осторожно перемешивая ложкой;
  • Засыпать в ведро 2 стакана пищевой соды и 2 стакана буры и перемешать их;
  • Высыпать смесь с мылом в ведро;
  • Добавить в смесь 8 литров воды и перемешать;
  • Добавить 20 миллилитров эфирных масел;
  • Накрыть ведро тканью и подождать до полного охлаждения.

Порошок следует перелить в пластиковые бутылки или другую герметичную тару. После того, как порошок остыл, его можно использовать как полноценное и натуральное моющее средство.


Стиральный порошок нужно поместить в герметичную емкость / Фото Unsplash