Несмотря на то, что мы привыкли покупать стиральный порошок в магазине, его можно создать и в домашних условиях. Он будет более дешевым и натуральным.
Читайте также Белоснежность можно вернуть: 1 простой метод может спасти случайно окрашенную вещь
Что нужно для приготовления стирального порошка
Чтобы создать собственный стиральный порошок, нужно иметь дома:
- Эфирное масло со свежими запахами (лимон, апельсин, лаванда);
- Воду;
- Пищевую соду;
- Ведро;
- Кастрюлю;
- Деревянную ложку;
- Бурую, или натриевую соль борной кислоты;
- Мыло;
- Несколько пластиковых бутылок.
Что нужно для создания стирального порошка / Фото Unsplash
Как сделать стиральный порошок дома
Чтобы в финале получить качественный и натуральный порошок, нужно:
- Сделать мыльную стружку и высыпать ее 2 стакана воды;
- Перелейте смесь в кастрюлю и залейте водой;
- Добавить в каждый литр воды в кастрюле 2 чашки мыла и оставьте на несколько минут, осторожно перемешивая ложкой;
- Засыпать в ведро 2 стакана пищевой соды и 2 стакана буры и перемешать их;
- Высыпать смесь с мылом в ведро;
- Добавить в смесь 8 литров воды и перемешать;
- Добавить 20 миллилитров эфирных масел;
- Накрыть ведро тканью и подождать до полного охлаждения.
Порошок следует перелить в пластиковые бутылки или другую герметичную тару. После того, как порошок остыл, его можно использовать как полноценное и натуральное моющее средство.
Стиральный порошок нужно поместить в герметичную емкость / Фото Unsplash