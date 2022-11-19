Обігрів без витрат: як зробити ручну батарею з горщика та свічок

Через часті відключення електрики та ризик залишитися взимку без опалення через напади російських окупантів, господарі винаходять способи, як зігріти своє помешкання підручними засобами. Дізнайтеся, як зробити обігрівач, використавши мінімум коштів та зусиль.

24 канал з'ясував, як створити невеликий обігрівач, який зможе підвищити температуру у приміщенні та зробити життя комфортнішим навіть без класичних батарей.

Читайте також Перевершує звичайні свічки у всьому: як зробити окопну свічку власноруч

Як створити обігрівач власноруч

Підручний обігрівач, хоч і не такий потужний, як спеціалізовані прилади, зможе зарадити під час заморозків та зекономити ваші кошти – зробити його можна легко та швидко.

Як зробити річний обігрівач / Фото notechmagazine

Які матеріали потрібні для обігрівача

Для того, щоб створити власний обігрівальний прилад, потрібні:

2 глиняні горщики, які можна купити в магазині, або знайти у себе вдома – один із них має бути меншим за інший;

3 будівельні шайби та 2 гайки, які будуть підходити до них;

3 звичайні цеглини;

2 свічки, спиртовий чи газовий пальник;

Пласка тарілка.

Що потрібно для обігрівача / Фото fleurplants

Як зробити обігрівач

Для того, щоб створити обігрівач, необхідно:

Зробити невеликі отвори у дні горщиків, щоб з'єднати їх за допомогою шайб та гайок. Поставити основу грілки на цеглу; Поставити поруч свічки, які будуть нагрівати горщик, та запалити їх.

Як зробити ручний обігрівач: дивіться відеоінструкцію

Як працює обігрівач

Тепло від свічок розігріває глину, а накопичене тепло виходить у повітря. Таким чином глиняні горщики стають імпровізованою батареєю, стінки якої можуть розігрітися 70 – 80 градусів, а середина – до 260 градусів за Цельсієм.

Такі глиняні обігрівачі можна кастомізувати та зробити іншої форми. Головне – дотримуватися правил безпеки та не залишати обігрівач без нагляду.

Як зробити ручний обігрівач: дивіться відеоінструкцію