24 канал выяснил, как создать небольшой обогреватель, который сможет повысить температуру в помещении и сделать жизнь более комфортной даже без классических батарей.

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Как создать обогреватель собственноручно

Подручный обогреватель, хотя и не такой мощный, как специализированные приборы, сможет помочь во время заморозков и сэкономить ваши средства – сделать его можно легко и быстро.

Как сделать годовой обогреватель / Фото notechmagazine

Какие материалы нужны для обогревателя

Для того чтобы создать собственный обогревательный прибор, нужны:

2 глиняных горшка, которые можно купить в магазине, или найти у себя дома – один из них должен быть меньше другого;

3 строительные шайбы и 2 гайки, которые будут подходить к ним;

3 обычных кирпича;

2 свечи, спиртовая или газовая горелка;

Плоская тарелка.

Что нужно для обогревателя / Фото fleurplants

Как сделать обогреватель

Для того чтобы создать обогреватель, необходимо:

Сделать небольшие отверстия в дни горшков, чтобы соединить их с помощью шайб и гаек. Поставить основание грелки на кирпич; Поставить рядом свечи, которые будут нагревать горшок и зажечь их.

Как сделать ручной обогреватель: смотрите видеоинструкцию

Как работает обогреватель

Тепло от свеч разогревает глину, а накопленное тепло выходит в воздух. Таким образом, глиняные горшки становятся импровизированной батареей, стенки которой могут разогреться 70 – 80 градусов, а середина – до 260 градусов по Цельсию.

Такие глиняные обогреватели можно кастомизировать и сделать другую форму. Главное – соблюдать правила безопасности и не оставлять обогреватель без присмотра.

Как сделать ручной обогреватель: смотрите видеоинструкцию