24 канал з'ясував, як створити невеликий обігрівач, який зможе підвищити температуру у приміщенні та зробити життя комфортнішим навіть без класичних батарей.
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Як створити обігрівач власноруч
Підручний обігрівач, хоч і не такий потужний, як спеціалізовані прилади, зможе зарадити під час заморозків та зекономити ваші кошти – зробити його можна легко та швидко.
Як зробити річний обігрівач / Фото notechmagazine
Які матеріали потрібні для обігрівача
Для того, щоб створити власний обігрівальний прилад, потрібні:
- 2 глиняні горщики, які можна купити в магазині, або знайти у себе вдома – один із них має бути меншим за інший;
- 3 будівельні шайби та 2 гайки, які будуть підходити до них;
- 3 звичайні цеглини;
- 2 свічки, спиртовий чи газовий пальник;
- Пласка тарілка.
Що потрібно для обігрівача / Фото fleurplants
Як зробити обігрівач
Для того, щоб створити обігрівач, необхідно:
- Зробити невеликі отвори у дні горщиків, щоб з'єднати їх за допомогою шайб та гайок.
- Поставити основу грілки на цеглу;
- Поставити поруч свічки, які будуть нагрівати горщик, та запалити їх.
Як зробити ручний обігрівач: дивіться відеоінструкцію
Як працює обігрівач
Тепло від свічок розігріває глину, а накопичене тепло виходить у повітря. Таким чином глиняні горщики стають імпровізованою батареєю, стінки якої можуть розігрітися 70 – 80 градусів, а середина – до 260 градусів за Цельсієм.
Такі глиняні обігрівачі можна кастомізувати та зробити іншої форми. Головне – дотримуватися правил безпеки та не залишати обігрівач без нагляду.
Як зробити ручний обігрівач: дивіться відеоінструкцію