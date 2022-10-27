24 канал з'ясував, як створити невеликий обігрівач, який зможе підвищити температуру у приміщенні та зробити життя комфортнішим навіть без класичних батарей.

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Як створити обігрівач власноруч

Підручний обігрівач, хоч і не такий потужний, як спеціалізовані прилади, зможе зарадити під час заморозків та зекономити ваші кошти – зробити його можна легко та швидко.

Як зробити річний обігрівач / Фото notechmagazine

Які матеріали потрібні для обігрівача

Для того, щоб створити власний обігрівальний прилад, потрібні:

2 глиняні горщики, які можна купити в магазині, або знайти у себе вдома – один із них має бути меншим за інший;

3 будівельні шайби та 2 гайки, які будуть підходити до них;

3 звичайні цеглини;

2 свічки, спиртовий чи газовий пальник;

Пласка тарілка.

Що потрібно для обігрівача / Фото fleurplants

Як зробити обігрівач

Для того, щоб створити обігрівач, необхідно:

Зробити невеликі отвори у дні горщиків, щоб з'єднати їх за допомогою шайб та гайок. Поставити основу грілки на цеглу; Поставити поруч свічки, які будуть нагрівати горщик, та запалити їх.

Як зробити ручний обігрівач: дивіться відеоінструкцію

Як працює обігрівач

Тепло від свічок розігріває глину, а накопичене тепло виходить у повітря. Таким чином глиняні горщики стають імпровізованою батареєю, стінки якої можуть розігрітися 70 – 80 градусів, а середина – до 260 градусів за Цельсієм.

Такі глиняні обігрівачі можна кастомізувати та зробити іншої форми. Головне – дотримуватися правил безпеки та не залишати обігрівач без нагляду.

Як зробити ручний обігрівач: дивіться відеоінструкцію