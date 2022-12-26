Новорічну атмосферу можна створити оригінально та економно, зробивши декор своїми руками, пише 24 канал.

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Розвісьте ялинові гілочки

Ялинка – один із чільних атрибутів Нового року. Проте ялинові гілочки можна задіяти ще й як предмет декору – їх можна причепити до карнізів, поставити у вазу чи сплести з них автентичний віночок, який неймовірно виглядатиме як самостійна прикраса, так і в доповненні з чимось.

Такі віночки можуть стати основою для свічок чи красивим оформленням до святкового столу.

Як зробити новорічний декор без електрики / Фото Pinterest

Хвойні гілки не тільки створять густу та святкову атмосферу у вас вдома, але і будуть чарівно пахнути, надихаючи на святкування та підіймаючи настрій.

Поставте свічки

Свічки стали одним з альтернативних джерел світла для українців через постійні перебої з електрикою. Та свічки можна не просто поставити та запалити – вони можуть стати окрасою вашого новорічного декору, виграшно додаючи атмосфери та святкового настрою.

Як зробити новорічний декор без електрики / Фото Pinterest

Як зробити новорічний декор без електрики / Фото Pinterest

Свічки можна оформити, як вам найбільше подобається – гілочками, мотузками, спеціями чи штучними прикрасами – варіацій є безліч. Крім того, створити свічки можна власноруч – за допомогою новорічних фруктів та олії.

Як зробити новорічний декор без електрики / Фото Pinterest Як зробити новорічний декор без електрики / Фото One Little Project

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Додайте до інтер'єру пледи

У холодну зимову погоду хочеться відчувати комфорт та тепло всередині своєї домівки.

Зігріти вас та додати вашій квартирі новорічного настрою допоможуть пледи – теплі покривала у новорічних кольорах чи класичні пледи в клітинку додадуть незабутньої атмосфери, а ви та ваші близькі не будуть мерзнути.

Як зробити новорічний декор без електрики / Фото Unsplash

Як зробити новорічний декор без електрики / Фото Unsplash