Новорічну атмосферу можна створити оригінально та економно, зробивши декор своїми руками, пише 24 канал.
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Розвісьте ялинові гілочки
Ялинка – один із чільних атрибутів Нового року. Проте ялинові гілочки можна задіяти ще й як предмет декору – їх можна причепити до карнізів, поставити у вазу чи сплести з них автентичний віночок, який неймовірно виглядатиме як самостійна прикраса, так і в доповненні з чимось.
Такі віночки можуть стати основою для свічок чи красивим оформленням до святкового столу.
Як зробити новорічний декор без електрики / Фото Pinterest
Хвойні гілки не тільки створять густу та святкову атмосферу у вас вдома, але і будуть чарівно пахнути, надихаючи на святкування та підіймаючи настрій.
Поставте свічки
Свічки стали одним з альтернативних джерел світла для українців через постійні перебої з електрикою. Та свічки можна не просто поставити та запалити – вони можуть стати окрасою вашого новорічного декору, виграшно додаючи атмосфери та святкового настрою.
Як зробити новорічний декор без електрики / Фото Pinterest
Як зробити новорічний декор без електрики / Фото Pinterest
Як зробити новорічний декор без електрики / Фото Pinterest
Як зробити новорічний декор без електрики / Фото One Little Project
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Додайте до інтер'єру пледи
У холодну зимову погоду хочеться відчувати комфорт та тепло всередині своєї домівки.
Зігріти вас та додати вашій квартирі новорічного настрою допоможуть пледи – теплі покривала у новорічних кольорах чи класичні пледи в клітинку додадуть незабутньої атмосфери, а ви та ваші близькі не будуть мерзнути.
Як зробити новорічний декор без електрики / Фото Unsplash
Як зробити новорічний декор без електрики / Фото Unsplash