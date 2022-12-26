Новогоднюю атмосферу можно создать оригинально и экономно, сделав декор своими руками. 24 канал.

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Развесьте еловые веточки

Елка – один из главных атрибутов Нового года. Однако еловые веточки можно задействовать еще и как предмет декора – их можно прицепить к карнизам, поставить в вазу или сплести из них аутентичный венчик, который будет невероятно выглядеть как самостоятельное украшение, так и в чем-то.

Такие венчики могут стать основой для свеч или красивым оформлением к праздничному столу.

Как сделать новогодний декор без электричества / Фото Pinterest

Хвойные ветки не только создадут густую и праздничную атмосферу у вас дома, но и будут волшебно пахнуть, вдохновляя на празднование и поднимая настроение.

Поставьте свечи

Свечи стали одним из альтернативных источников света для украинцев из-за постоянных перебоев с электричеством. Свечи можно не просто поставить и зажечь – они могут стать украшением вашего новогоднего декора, выигрышно добавляя атмосферы и праздничного настроения.

Как сделать новогодний декор без электричества / Фото Pinterest

Как сделать новогодний декор без электричества / Фото Pinterest

Свечи можно оформить, как вам больше нравится – веточками, веревками, специями или искусственными украшениями – вариаций есть множество. Кроме того, создать свечи можно своими руками – с помощью новогодних фруктов и масла.

Как сделать новогодний декор без электричества / Фото Pinterest Как сделать новогодний декор без электричества / Фото One Little Project

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Добавьте к интерьеру пледы

В холодную зимнюю погоду хочется чувствовать комфорт и тепло внутри своего дома.

Согреть вас и добавить вашей квартире новогоднего настроения помогут пледы – теплые покрывала в новогодних цветах или классические пледы в клеточку добавят незабываемую атмосферу, а вы и ваши близкие не будут мерзнуть.

Как сделать новогодний декор без электричества / Фото Unsplash

Как сделать новогодний декор без электричества / Фото Unsplash