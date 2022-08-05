Відома б'юті-блогерка Даніель Маркан поділилася хитрістю натурального макіяжу, який триматиметься довго та не забиватиме пори шкіри.

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Блогерка-мільйонниця показала, як вона робить макіяж за допомогою лише однієї вишні. Такий літній лайфхак від Маркан отримав майже 2 мільйони переглядів та схвальні відгуки.

Для того, щоб зробити макіяж таким чином, достатньо лиш розрізати чи відкусити шматочок вишні та нанести її сік на ділянки обличчя, які потрібно виділити.

Як використати вишню як засіб для макіяжу / Фото Unsplash

Такий метод є екологічним та повністю натуральним. Та будьте уважні – якщо у вас алергія на сік чи певні кислоти, використовувати вишню як косметику не варто.