З допомогою стайлерів можна швидко та гарно накрутити локони, але через нагрівання волосся стає сухим, ламким, втрачає блиск. 24 Канал розповість, як легко зробити вдома кудрі без шкоди.

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Як зробити локони без плойки: покрокова інструкція

Розділіть волосся на 2 частини. Щоб зачіска трималася довше, рівномірно нанесіть на волосся спеціальний мус для укладки.

Перпендикулярно до проділу покладіть на голову скручений рушник, шарф або пояс.

Щоб волосся не заважало, закріпіть одну частину волосся спеціальною гумкою.

А іншу частину починайте заплітати від чола: перше пасмо обкрутіть навколо шарфа в напрямку від обличчя, а інше – від потилиці навколо шарфа назустріч першому.

Додайте до пасма трішки волосся та продовжуйте плетіння.



Локони на пояс / Скриншот з відео Shonagh Scott

Повторюйте все з іншим пасмом.

Заплітайте, поступово підбираючи по пасму з боку чола і з боку потилиці, поки не заплетете всю частину волосся.

Отриману частину зафіксуйте гумкою.

Ці ж кроки повторіть з 2 частиною волосся.

З такою "зачіскою" варто проходити кілька годин, а ще краще залишити на ніч.

Після зняття шарфа чи рушника локони можна розчесати й зафіксувати лаком.

У результаті отримаєте легку укладку, яка гарно триматиметься цілий день та не пошкодить ваше волосся.