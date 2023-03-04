Цієї весни актуальними будуть такі зачіски як: хвіст, пучок, ніжні хвилі, недбалі кучері та коса. Вони підходитимуть до різних типів обличчя та підкреслюватимуть ваші стильні образи, пише 24 Канал.

До теми Квітковий, яскравий чи 3D-дизайн: найкращі ідеї для манікюру на весну

5 ідей простих зачісок на весну

Розглянемо 5 найкращих ідей для зачісок, які можна зробити самостійно.

Хвіст

Хвіст залишається тою класикою, яка ніколи не виходить з моди. Однак з такою зачіскою також можна експериментувати. Цієї весни довге волосся можна зав'язати у високий хвіст. У такому разі гумку потрібно замаскувати пасмом волосся.

Володаркам короткого волосся краще зав'язати хвіст низько. Тоді можна скористатися ледь помітною гумкою. Для фіксації волосся варто користуватися пінкою або гелем.



Хвіст – проста зачіска для прогулянок та побачень / Фото Pinterest



Гарні зачіски на весну / Фото Pinterest

Ніжні хвилі

Цього року однією з трендових зачісок є ніжні хвилі. Така зачіска надає легкості та жіночності будь-якому образу. Хвилясте волосся можна зробити різноманітними методами.

Наприклад, популярним способом в тіктоці є накручування на тканинні бігуді та звичайні шкарпетки. За допомогою таких технік волосся стає об'ємним та хвилястим. Однак тут важливо зафіксувати зачіску лаком чи іншим косметичним засобом.



Ніжні хвилі на волоссі – варіант зачіски на весну / Фото Pinterest

Пучок

Коли потрібно швидко вкласти волосся, то на допомогу прийде пучок. Оскільки така зачіска є досить легкою для виконання та підходить для багатьох типів волосся.

Крім того, пучок не обов'язково зв'язувати дуже охайно. Для такої зачіски допустима легка недбалість, що надає особливого шарму.



Зачіска пучок – гарний варіант для прогулянок / Фото Pinterest

Коса

Коса – зачіска, яка відома ще з дитинства. Однак вона не втрачає актуальність в будь-якому віці. Можна заплести одну або дві кіски. Однак варто не затягувати сильно волосся, щоб зачіска виглядала легкою та невимушеною.



Кіски – чудова зачіска, щоб мати гарний вигляд / Фото Pinterest

Недбалі кучері

Ще одним гарним варіантом для весняної зачіски є недбале кучеряве волосся. Особливо варто звернути увагу на африканські кучері. Оскільки вони створюють об'єм на волоссі та виглядають дуже ефектно. Таку зачіску можна зробити, заплівши декілька кісок на мокре волосся перед сном.



Кучеряве волосся доповнить будь-який образ / Фото Pinterest