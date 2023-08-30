Люди в аномальну спеку шукають будь-які можливості, аби хоч трохи охолодитись. І тут може стати в пригоді звична річ, якою ми щодня користуємось. Це кухонна губка! Дізнайтеся, як можна за її допомогою охолодитися.

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Як охолодитися за допомогою кухонної губки

Під час високих температур в Україні доводиться нелегко. Вам допоможуть у такій ситуації охолоджувальні компреси зі звичайних кухонних губок.

Знадобляться нові кухонні ганчірки. Їх потрібно змочити у воді. Тоді ставимо кожну губку в окремий пакет, котрий слід надійно та сильно зав'язати.

в окремий пакет, котрий слід надійно та сильно зав'язати. Закрийте пакети та покладіть їх у морозильну камеру.



Кухонна губка / Фото Getty Images

Коли дуже спекотно в приміщенні, витягніть пакети та кладіть їх на себе як охолоджувальний компрес. Можете приставляти на чоло, руки, ноги.

Особливість звичайної губки як охолоджувального компресу у тому, що вона довго зберігає прохолоду. Водночас можна витиснути воду, яка з неї часто витікає. До того ж засіб можна використовувати велику кількість разів.