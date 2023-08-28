Найчастіше одяг у шафі жовтіє через те, що ви неправильно його попрали. Можуть бути й інші причини. Тож треба знати, які вони та що робити у такій ситуації. Тут допоможе 24 Канал.

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Причини жовтіння одягу

Нерідко таке трапляється через те, що ви обрали неправильний температурний режим. Будьте пильними та уважно читайте, що написано на бирці.

Причиною жовтіння одягу стає погано відфільтрована вода, яка може бути з іржею, високою кількістю солей, заліза.

Ви можете навіть не підозрювати про це, але полиці штучних матеріалів у шафі покриті різними оліями. Саме вони іноді надають одягу жовтизни.

Погане середовище теж стає причиною такої ситуації. У вашому приміщенні може бути високий рівень вологи, грибок або навіть цвіль. І тут насамперед страждає не лише одяг, але й ваше здоров'я.

Багато господинь вважає, що речі перед тим, як класти у шафу, треба обов'язково попрасувати. Але це не завжди так. Знову ж таки читайте бирки на одязі.

Як зробити, щоб одяг не жовтів

Якщо ви хоча б раз одягнули щось, не ставте це до шафи з неношеними речами. Діліть речі за кольорами та типами тканин, готуючи до прання.

Є корисний лайфхак: перед тим, як прати білі речі, увімкніть пральну машинку на режим полоскання.

на режим полоскання. До речі, можна перекласти полиці в шафі поліетиленовою плівкою. Верхній одяг, літні речі, білизну – все зберігайте в окремих секціях.

в шафі поліетиленовою плівкою. Верхній одяг, літні речі, білизну – все зберігайте в окремих секціях. Обов'язково провітрюйте шафу. Тоді речі не будуть тухнути, переходити сирістю та жовтіти.

Є жовті плями на речах? Це не біда. Розітріть 2 таблетки аспірину в порошок, додайте 10-20 мілілітрів води. Обробіть заплямовані місця. Повинно подіяти.