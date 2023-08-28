Найчастіше одяг у шафі жовтіє через те, що ви неправильно його попрали. Можуть бути й інші причини. Тож треба знати, які вони та що робити у такій ситуації. Тут допоможе 24 Канал.
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Причини жовтіння одягу
Нерідко таке трапляється через те, що ви обрали неправильний температурний режим. Будьте пильними та уважно читайте, що написано на бирці.
- Причиною жовтіння одягу стає погано відфільтрована вода, яка може бути з іржею, високою кількістю солей, заліза.
Ви можете навіть не підозрювати про це, але полиці штучних матеріалів у шафі покриті різними оліями. Саме вони іноді надають одягу жовтизни.
- Погане середовище теж стає причиною такої ситуації. У вашому приміщенні може бути високий рівень вологи, грибок або навіть цвіль. І тут насамперед страждає не лише одяг, але й ваше здоров'я.
Багато господинь вважає, що речі перед тим, як класти у шафу, треба обов'язково попрасувати. Але це не завжди так. Знову ж таки читайте бирки на одязі.
Як зробити, щоб одяг не жовтів
Якщо ви хоча б раз одягнули щось, не ставте це до шафи з неношеними речами. Діліть речі за кольорами та типами тканин, готуючи до прання.
- Є корисний лайфхак: перед тим, як прати білі речі, увімкніть пральну машинку на режим полоскання.
- До речі, можна перекласти полиці в шафі поліетиленовою плівкою. Верхній одяг, літні речі, білизну – все зберігайте в окремих секціях.
- Обов'язково провітрюйте шафу. Тоді речі не будуть тухнути, переходити сирістю та жовтіти.
Є жовті плями на речах? Це не біда. Розітріть 2 таблетки аспірину в порошок, додайте 10-20 мілілітрів води. Обробіть заплямовані місця. Повинно подіяти.
- Читайте інструкцію на кожній одиниці одягу. Там є інформація, що можна, а що заборонено з ним робити. Якщо використовуєте пару в прасці, то регулярно змінюйте воду.