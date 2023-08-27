Перед батьками та родичами першокласника постає нагальне питання – що ж подарувати дитині на День знань. 24 Канал зібрав кілька найкращих варіантів, які вам сподобаються.

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Що подарувати першокласнику: перелік

Виберіть книжку з цікавими історіями, яка підходить для віку та інтересів дитини. Це може бути казка, пригодницька історія або книга із завданнями.



Книги / Фото Networkokulu.ne

Оригінальний ланчбокс стане чудовим подарунком, який дитина зможе кожного дня носити до школи. Туди дуже зручно ставити їжу. Можна доповнити його малюнком супергероя або динозавра.



Ланчбокс / Фото Kite

У першокласників зазвичай прості домашні завдання, які не потребують багато часу. Але на майбутнє вашій дитині знадобиться настільна лампа, яка гарно освітлює робочий стіл.



Настільна лампа / Фото "Розетка"

Діти люблять будувати та творити. Конструктори можуть зацікавити їх та сприяти розвитку творчості та логічного мислення.



Конструктор / Фото "Тигрес"

Канцтовари будуть доречні завжди. Сюди входить набір фломастерів, кольорових олівців, альбом для малювання або акварельні фарби, різні ручки, олівці, зошити з улюбленими персонажами.



Канцтовари / Фото Depositphotos

Для активних дітей краще підібрати щось таке, завдяки чому вони зможуть витрачати свою енергію. Йдеться про велосипед, скейтборд, м'яч, скакалку. Так, вони будуть підтримувати рухливий спосіб життя та розвивати координацію рухів.

Скакалка / Фото Baby Plus

Пазли розвивають мислення та терпіння. Варто обрати картини з улюбленою темою чи героями. До того ж певний час дитина буде зайнята, а ви зможете займатися власними справами.



Пазли / Фото Globus.ck.ua