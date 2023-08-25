Деякі люди не люблять прасувати, й все. Ніяк їх не переконаєш, навіть якщо є праска. Це не проблема, адже є інші шляхи випрямити одяг.

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Як попрасувати одяг без праски

Можна приготувати розчин, який допоможе розпрямити речі. Візьміть оцет, воду та кондиціонер для тканини. Перелийте все в розпилювач у дозуванні 1: 1: 1 та збовтайте. Бажану річ поставте на стіл та обприскайте цим засобом. Почекайте, поки висохне.



Оцет / Фото Harchi.info

Проста хитрість, як позбутися складок без праски – зробити це за допомогою вирівнювача для волосся. Побризкайте воду на проблемні місця. Тоді нагрійте інструмент до середньої температури. Проведіть вирівнювачем річ там, де хочете розгладити. Він впорається із цим завданням.



Вирівнювач / Фото "Епіцентр"

Цей метод потребує трохи більше часу, ніж інші. Наберіть у ванну гарячу воду, а потрібну річ – розмістіть на вішак. Гаряча пара зробить одяг рівним. Ну й звісно, ще 15 хвилин, аби він висох.



Гаряча ванна / Фото Mirad

Чудове рішення у такій ситуації – це фен. Нанесіть трохи води на одяг на місця зі складками. Можете їх легенько розтягнути. Тоді увімкніть фен та дуйте у потрібному напрямку. Повітря не має бути дуже гарячим.



Фен / Фото Tico Professional

Є такий спосіб, який взагалі не потребує електрики. Треба розігріти каструлю чи пательню з водою до середньої температури. Тоді воду зливаємо, а гарячим посудом починаємо розпрямляти вим'ятий одяг.



Каструля / Фото Блог "Алло"

Порівняйте свій одяг легко та просто. Просто увечері поставте річ під матрац та лягайте спати. Зранку річ буде те, що треба.