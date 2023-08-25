Некоторые люди не любят гладить, и все. Никак их не убедишь, даже если есть утюг. Это не проблема, ведь есть другие пути выпрямить одежду.

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Как погладить одежду без утюга

Можно приготовить раствор, который поможет распрямить вещи. Возьмите уксус, воду и кондиционер для ткани. Перелейте все в распылитель в дозировке 1:1:1 и взболтайте. Желательно поставьте на стол и опрыскивайте этим средством. Подождите, пока высохнет.



Уксус / Фото Harchi.info

Простая хитрость, как избавиться от складок без утюга – сделать это с помощью выравнивателя для волос. Побрызгайте воду на проблемные места. Затем нагрейте инструмент до средней температуры. Произведите выравнивателем вещь там, где хотите разгладить. Он справится с этой задачей.



Выравниватель / Фото "Эпицентр"

Этот метод требует немного больше времени, чем другие. Наберите в ванную горячую воду, а нужную вещь – разместите на вешалку. Горячая пара сделает одежду ровной. Ну и конечно, еще 15 минут, чтобы он высох.



Горячая ванна / Фото

Прекрасное решение в такой ситуации – это фен. Нанесите немного воды на одежду на места со складками. Можете их легонько растянуть. Затем включите фен и дуйте в нужном направлении. Воздух не должен быть слишком горячим.



Фен / Фото Tico Professional

Есть такой способ, который вообще не нуждается в электричестве. Надо разогреть кастрюлю или сковороду с водой до средней температуры. Тогда воду сливаем, а горячей посудой начинаем распрямлять помятую одежду.



Кастрюля / Фото Блог "Алло"

Сравните свою одежду легко и просто. Просто вечером поставьте вещь под матрас и ложитесь спать. Утром дело будет то, что нужно.