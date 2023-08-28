Чаще одежда в шкафу желтеет из-за того, что вы неправильно его постирали. Возможны и другие причины. Так что нужно знать, какие они и что делать в такой ситуации. Здесь поможет 24 Канал.

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Причины желтения одежды

Нередко такое случается из-за того, что вы выбрали неправильный температурный режим. Будьте внимательны и внимательно читайте, что написано на бирке.

Причиной желтения одежды становится плохо отфильтрованная вода, которая может быть со ржавчиной, высоким количеством солей, железа.

Вы можете даже не подозревать об этом, но полки искусственных материалов в шкафу покрыты различными маслами. Именно они иногда придают одежде желтизны.

Плохая среда тоже становится причиной такой ситуации. В вашем помещении может быть высокий уровень влаги, грибок или даже плесень. И здесь прежде всего страдает не только одежда, но и ваше здоровье.

Многие хозяйки считают, что вещи перед тем, как класть в шкаф, нужно обязательно погладить. Но это не всегда так. Опять же читайте бирки на одежде.

Как сделать, чтобы одежда не желтела

Если вы хотя бы раз одели что-нибудь, не ставьте это в шкаф с неношеными вещами. Делите вещи по цвету и типу тканей, готовя к стирке.

Есть полезный лайфхак: перед тем, как стирать белые вещи, включите стиральную машинку на режим полоскания.

на режим полоскания. Кстати, можно переложить полки в шкафу полиэтиленовой пленкой. Верхнюю одежду, летние вещи, белье – храните все в отдельных секциях.

в шкафу полиэтиленовой пленкой. Верхнюю одежду, летние вещи, белье – храните все в отдельных секциях. Обязательно проветривайте шкаф. Тогда вещи не будут гаснуть, переходить сыростью и желтеть.

Есть желтые пятна на вещах? Это не беда. Разотрите 2 таблетки аспирина в порошок, добавьте 10-20 миллилитров воды. Разделайте запятнанные места. Должно подействовать.