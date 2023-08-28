Чаще одежда в шкафу желтеет из-за того, что вы неправильно его постирали. Возможны и другие причины. Так что нужно знать, какие они и что делать в такой ситуации. Здесь поможет 24 Канал.

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Причины желтения одежды

Нередко такое случается из-за того, что вы выбрали неправильный температурный режим. Будьте внимательны и внимательно читайте, что написано на бирке.

  • Причиной желтения одежды становится плохо отфильтрованная вода, которая может быть со ржавчиной, высоким количеством солей, железа.

Вы можете даже не подозревать об этом, но полки искусственных материалов в шкафу покрыты различными маслами. Именно они иногда придают одежде желтизны.

  • Плохая среда тоже становится причиной такой ситуации. В вашем помещении может быть высокий уровень влаги, грибок или даже плесень. И здесь прежде всего страдает не только одежда, но и ваше здоровье.

Многие хозяйки считают, что вещи перед тем, как класть в шкаф, нужно обязательно погладить. Но это не всегда так. Опять же читайте бирки на одежде.

Как сделать, чтобы одежда не желтела

Если вы хотя бы раз одели что-нибудь, не ставьте это в шкаф с неношеными вещами. Делите вещи по цвету и типу тканей, готовя к стирке.

  • Есть полезный лайфхак: перед тем, как стирать белые вещи, включите стиральную машинку на режим полоскания.
  • Кстати, можно переложить полки в шкафу полиэтиленовой пленкой. Верхнюю одежду, летние вещи, белье – храните все в отдельных секциях.
  • Обязательно проветривайте шкаф. Тогда вещи не будут гаснуть, переходить сыростью и желтеть.

Есть желтые пятна на вещах? Это не беда. Разотрите 2 таблетки аспирина в порошок, добавьте 10-20 миллилитров воды. Разделайте запятнанные места. Должно подействовать.

  • Ознакомьтесь с инструкцией на каждой единице одежды. Есть информация, что можно, а что запрещено с ним делать. Если используете пар в утюге, то регулярно меняйте воду.