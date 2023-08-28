Чаще одежда в шкафу желтеет из-за того, что вы неправильно его постирали. Возможны и другие причины. Так что нужно знать, какие они и что делать в такой ситуации. Здесь поможет 24 Канал.
Пригодится Оригинально и креативно: что подарить первокласснику на 1 сентября
Причины желтения одежды
Нередко такое случается из-за того, что вы выбрали неправильный температурный режим. Будьте внимательны и внимательно читайте, что написано на бирке.
- Причиной желтения одежды становится плохо отфильтрованная вода, которая может быть со ржавчиной, высоким количеством солей, железа.
Вы можете даже не подозревать об этом, но полки искусственных материалов в шкафу покрыты различными маслами. Именно они иногда придают одежде желтизны.
- Плохая среда тоже становится причиной такой ситуации. В вашем помещении может быть высокий уровень влаги, грибок или даже плесень. И здесь прежде всего страдает не только одежда, но и ваше здоровье.
Многие хозяйки считают, что вещи перед тем, как класть в шкаф, нужно обязательно погладить. Но это не всегда так. Опять же читайте бирки на одежде.
Как сделать, чтобы одежда не желтела
Если вы хотя бы раз одели что-нибудь, не ставьте это в шкаф с неношеными вещами. Делите вещи по цвету и типу тканей, готовя к стирке.
- Есть полезный лайфхак: перед тем, как стирать белые вещи, включите стиральную машинку на режим полоскания.
- Кстати, можно переложить полки в шкафу полиэтиленовой пленкой. Верхнюю одежду, летние вещи, белье – храните все в отдельных секциях.
- Обязательно проветривайте шкаф. Тогда вещи не будут гаснуть, переходить сыростью и желтеть.
Есть желтые пятна на вещах? Это не беда. Разотрите 2 таблетки аспирина в порошок, добавьте 10-20 миллилитров воды. Разделайте запятнанные места. Должно подействовать.
- Ознакомьтесь с инструкцией на каждой единице одежды. Есть информация, что можно, а что запрещено с ним делать. Если используете пар в утюге, то регулярно меняйте воду.