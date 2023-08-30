Люди в аномальную жару ищут любые возможности, чтобы хоть немного охладиться. И здесь может пригодиться привычная вещь, которой мы ежедневно пользуемся. Это кухонная губка! Узнайте, как можно с ее помощью охладиться.
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Как охладиться с помощью кухонной губки
Во время высоких температур в Украине приходится нелегко. Вам помогут в такой ситуации охлаждающие компрессы из обычных кухонных губок.
- Понадобятся новые кухонные тряпки. Их нужно смочить в воде. Тогда ставим каждую губку в отдельный пакет, который надёжно и сильно завязать.
- Закройте пакеты и положите в морозильную камеру.
Кухонная губка / Фото Getty Images
Когда очень жарко в помещении, выньте пакеты и кладите их на себя как охлаждающий компресс. Можете приставлять на лоб, руки, ноги.
Особенность обычной губки как охлаждающего компресса состоит в том, что она долго сохраняет прохладу. В то же время можно выжать воду, из нее часто вытекающую. К тому же средство можно употреблять огромное количество раз.