Люди в аномальную жару ищут любые возможности, чтобы хоть немного охладиться. И здесь может пригодиться привычная вещь, которой мы ежедневно пользуемся. Это кухонная губка! Узнайте, как можно с ее помощью охладиться.

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Как охладиться с помощью кухонной губки

Во время высоких температур в Украине приходится нелегко. Вам помогут в такой ситуации охлаждающие компрессы из обычных кухонных губок.

Понадобятся новые кухонные тряпки. Их нужно смочить в воде. Тогда ставим каждую губку в отдельный пакет, который надёжно и сильно завязать.

в отдельный пакет, который надёжно и сильно завязать. Закройте пакеты и положите в морозильную камеру.



Кухонная губка / Фото Getty Images

Когда очень жарко в помещении, выньте пакеты и кладите их на себя как охлаждающий компресс. Можете приставлять на лоб, руки, ноги.

Особенность обычной губки как охлаждающего компресса состоит в том, что она долго сохраняет прохладу. В то же время можно выжать воду, из нее часто вытекающую. К тому же средство можно употреблять огромное количество раз.