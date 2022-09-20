Як досягти ефекту мокрого волосся: 3 способи зробити зачіску, як у зірок

Укладка "мокре волосся" тримає популярність вже довгий час. Річ у тім, що така зачіска є універсальною для будь-якої ситуації – чи то зустріч із рідними та звичайна прогулянка, чи то це важлива світська зустріч. Як досягти ефекту мокрого волосся – читайте у матеріалі.

24 канал підготував 3 корисні поради, які допоможуть вам зробити ідеальний ефект мокрого волосся.

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Підготовка до зачіски

Не забувайте, що ефект "мокрого волосся" досягається не коштом мокрого волосся – не варто наносити спреї та гелі для вкладання на вологе волосся – воно висохне та може розпушитися, втративши лоск та ефект вологи.

Перед тим, як вкладати вашу зачіску, волосся треба обов'язково висушити феном якомога пряміше.

Як створити зачіску з "мокрим" ефектом

Коли ваше волосся готове до укладки, треба:

Розділити гривку на невеликі пасма та працювати від основи шиї догори, розправляючи кожну частину.

Додавати гель для волосся, масло або сироватку на коріння волосся невеликими ділянками. Щоб отримати рівномірніше нанесення, треба розтерти продукт у долонях, перш ніж наносити його.

Щоб створити більший об’єм, можна зачесати волосся за допомогою гребінця або щітки – зробіть начіс. Щоб зробити це ефективніше, візьміть невелику частину волосся і потримайте її вертикально, щоб гель зафіксувався. Почніть укладати на кілька сантиметрів від коренів і зачешіть назад, щоб отримати природну підтяжку.

Використовувати гребінець, щоб пригладити будь-які недосконалості та пух як біля коренів, так і на кінчиках.

Побризкати лаком для волосся для довготривалої фіксації.

Як досягти "мокрої укладки" / Фото Pinterest

Як зробити "кучері після дощу"

Якщо ви хочете створити легку та розслаблену естетику мокрого волосся після дощу, можна виконати такі кроки:

Візьміть мус для укладки та нанесіть його на невеликі ділянки пасмами. Розчісуйте волосся під час нанесення, щоб отримати легкі пляжні хвилі. Для більшого ефекту вкладайте волосся руками, ніби віджимаючи його. Переконайтеся, що ви наносите мус до коренів, щоб ваше волосся виглядало мокрим та неслухняним від природи. Зафіксуйте зачіску лаком для волосся.

Як досягти "мокрої укладки" / Фото Pinterest