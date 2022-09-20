Як досягти ефекту мокрого волосся: 3 способи зробити зачіску, як у зірок
Укладка "мокре волосся" тримає популярність вже довгий час. Річ у тім, що така зачіска є універсальною для будь-якої ситуації – чи то зустріч із рідними та звичайна прогулянка, чи то це важлива світська зустріч. Як досягти ефекту мокрого волосся – читайте у матеріалі.
24 канал підготував 3 корисні поради, які допоможуть вам зробити ідеальний ефект мокрого волосся.
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Підготовка до зачіски
Не забувайте, що ефект "мокрого волосся" досягається не коштом мокрого волосся – не варто наносити спреї та гелі для вкладання на вологе волосся – воно висохне та може розпушитися, втративши лоск та ефект вологи.
Перед тим, як вкладати вашу зачіску, волосся треба обов'язково висушити феном якомога пряміше.
Як створити зачіску з "мокрим" ефектом
Коли ваше волосся готове до укладки, треба:
- Розділити гривку на невеликі пасма та працювати від основи шиї догори, розправляючи кожну частину.
- Додавати гель для волосся, масло або сироватку на коріння волосся невеликими ділянками. Щоб отримати рівномірніше нанесення, треба розтерти продукт у долонях, перш ніж наносити його.
- Щоб створити більший об’єм, можна зачесати волосся за допомогою гребінця або щітки – зробіть начіс. Щоб зробити це ефективніше, візьміть невелику частину волосся і потримайте її вертикально, щоб гель зафіксувався. Почніть укладати на кілька сантиметрів від коренів і зачешіть назад, щоб отримати природну підтяжку.
- Використовувати гребінець, щоб пригладити будь-які недосконалості та пух як біля коренів, так і на кінчиках.
- Побризкати лаком для волосся для довготривалої фіксації.
Як досягти "мокрої укладки" / Фото Pinterest
Як зробити "кучері після дощу"
Якщо ви хочете створити легку та розслаблену естетику мокрого волосся після дощу, можна виконати такі кроки:
- Візьміть мус для укладки та нанесіть його на невеликі ділянки пасмами.
- Розчісуйте волосся під час нанесення, щоб отримати легкі пляжні хвилі. Для більшого ефекту вкладайте волосся руками, ніби віджимаючи його.
- Переконайтеся, що ви наносите мус до коренів, щоб ваше волосся виглядало мокрим та неслухняним від природи.
- Зафіксуйте зачіску лаком для волосся.
Як досягти "мокрої укладки" / Фото Pinterest