24 канал подготовил 3 полезных совета, которые помогут вам сделать идеальный эффект мокрых волос.

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Подготовка к прически

Не забывайте, что эффект "мокрых волос" достигается не за счет мокрых волос – не стоит наносить спреи и гели для укладки на влажные волосы – они высохнут и могут разрыхлиться, потеряв лоск и эффект влаги.

Перед тем, как укладывать вашу прическу, волосы нужно обязательно высушить феном как можно прямее.

Как создать прическу с "мокрым" эффектом

Когда ваши волосы готовы к укладке, нужно:

  • Разделить челку на небольшие пряди и работать от основания шеи вверх, расправляя каждую часть.
  • Добавлять гель для волос, масло или сыворотку на корни волос небольшими участками. Чтобы получить более равномерное нанесение, нужно растереть продукт в ладонях, прежде чем наносить его.
  • Чтобы создать больший объем, можно зачесать волосы от корней с помощью расчески или щетки. Чтобы сделать это более эффективно, возьмите небольшую часть волос и подержите ее вертикально, чтобы гель зафиксировался. Начните укладывать на несколько сантиметров от корней и зачешите назад, чтобы получить естественную подтяжку.
  • Использовать расческу, чтобы пригладить любые несовершенства и пух как у корней, так и на кончиках.
  • Побрызгать лаком для волос для длительной фиксации.

Мокрая укладка

Как достичь "мокрой укладки" / Фото Pinterest

Как сделать "пляжные кудряшки"

Если вы хотите создать летнюю и расслабленную эстетику мокрых волос после пляжа, можно выполнить следующие шаги:

  1. Возьмите мусс для укладки и нанесите его на небольшие участки прядями.
  2. Расчесывайте волосы во время нанесения, чтобы получить легкие пляжные волны. Для большего эффекта укладывайте волосы руками, словно отжимая их.
  3. Убедитесь, что вы наносите мусс к корням, чтобы ваши волосы выглядели мокрыми и непослушными от природы.
  4. Зафиксируйте прическу лаком для волос.

Мокрая укладка

Как достичь "мокрой укладки" / Фото Pinterest