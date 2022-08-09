24 канал подготовил 3 полезных совета, которые помогут вам сделать идеальный эффект мокрых волос.

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Подготовка к прически

Не забывайте, что эффект "мокрых волос" достигается не за счет мокрых волос – не стоит наносить спреи и гели для укладки на влажные волосы – они высохнут и могут разрыхлиться, потеряв лоск и эффект влаги.

Перед тем, как укладывать вашу прическу, волосы нужно обязательно высушить феном как можно прямее.

Как создать прическу с "мокрым" эффектом

Когда ваши волосы готовы к укладке, нужно:

Разделить челку на небольшие пряди и работать от основания шеи вверх, расправляя каждую часть.

Добавлять гель для волос, масло или сыворотку на корни волос небольшими участками. Чтобы получить более равномерное нанесение, нужно растереть продукт в ладонях, прежде чем наносить его.

Чтобы создать больший объем, можно зачесать волосы от корней с помощью расчески или щетки. Чтобы сделать это более эффективно, возьмите небольшую часть волос и подержите ее вертикально, чтобы гель зафиксировался. Начните укладывать на несколько сантиметров от корней и зачешите назад, чтобы получить естественную подтяжку.

Использовать расческу, чтобы пригладить любые несовершенства и пух как у корней, так и на кончиках.

Побрызгать лаком для волос для длительной фиксации.

Как достичь "мокрой укладки" / Фото Pinterest

Как сделать "пляжные кудряшки"

Если вы хотите создать летнюю и расслабленную эстетику мокрых волос после пляжа, можно выполнить следующие шаги:

Возьмите мусс для укладки и нанесите его на небольшие участки прядями. Расчесывайте волосы во время нанесения, чтобы получить легкие пляжные волны. Для большего эффекта укладывайте волосы руками, словно отжимая их. Убедитесь, что вы наносите мусс к корням, чтобы ваши волосы выглядели мокрыми и непослушными от природы. Зафиксируйте прическу лаком для волос.

Как достичь "мокрой укладки" / Фото Pinterest