Кожній мамі буде приємно отримати якийсь невеличкий подарунок на День матері. Це може бути навіть букет своїми руками, наприклад, із солодощів. Як його зробити – підкаже 24 Канал.

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Як зробити букет мамі своїми руками

Букет з батончиків. Беремо різні солодощі, на внутрішній стороні кріпимо двосторонній скотч та до нього клеїмо дерев'яні палички, довжиною 15 сантиметрів. Формуємо букет каскадом: викладаємо ряди по черзі та кожен батончик кріпимо скотчем біля основи букета. Після того, як всі солодощі закріпили, запаковуємо в бажаний папір, може бути крафтовий. Папір кріпимо мотузкою біля основи та зверху пов'язуємо красивим бантиком.



Букет з батончиків / Фото Annet Flowers

Букет з чупа-чупсів. Насамперед потрібно зробити основу з флористичної губки. Вирізаємо потрібний розмір, вставляємо дерев'яну ручку для букета та обклеюємо бажаним папером. Далі беремо кожен чупа-чупс і обгортуємо його гофрованим папером у вигляді квіточки. Знизу закріплюємо мотузкою чи шнурком. Зробивши всі чупа-чупси, вставляємо їх у губку. Букет матиме гарний вигляд, якщо все зробити правильно.



Букет з чупа-чупсів / Фото Etnosoft

Букет з рафаелками. Спочатку треба вирізати основу під бутон з червоного паперу, вкласти туди рафаелку та приклеїти паличку. Далі вирізаємо листки із зеленого гофрованого паперу та приклеюємо до бутона. Коли квіточки з цукерками готові, треба зібрати їх в один букет, з'єднати внизу та запакувати в крафтовий папір. За бажанням можна пов'язати у нижній частині бантик чи кольорову стрічку.



Букет з рафаелками / Фото Krot.info

Букет "Соняшник". Робимо основу з пінопласту та вирізаємо пелюстку з гофрованого паперу. Далі необхідно прикрасити основу. Приклеюємо до неї ручку з картону, обклеюємо бажаним матеріалом (кольоровий папір, картон, атлас). Коли основа вже готова, клеїмо із зовнішнього боку всі вирізані пелюстки двостороннім скотчем або клеєм. Беремо всі цукерки, склеюємо між собою їхні кінчики та прикріплюємо до основи.



Букет "Соняшник" / Фото Moe-rukodillya

Букет з шоколаду. Для цього треба знайти місткість, схожу на вазу – круглу та середньої висоти. Поміщаємо туди губку, обгортаємо її харчовою плівкою та прикрашаємо папером. Вставляємо цукерки рядами в губку: кожен ряд має бути нижче попереднього, водночас щільно один до одного. Можна обмотати прозорою плівкою, оскільки шоколадні елементи будуть відкритими.



Букет з шоколаду / Фото Moe-rukodillya