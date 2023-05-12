Каждой маме будет приятно получить какой-нибудь небольшой подарок на День матери. Это может быть даже букет своими руками, например из сладостей. Как его сделать – подскажет 24 Канал.

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Как сделать букет маме своими руками

Букет из батончиков. Берем разные сладости, на внутренней стороне крепим двусторонний скотч и к нему клеим деревянные палочки длиной 15 сантиметров. Формируем букет каскадом: выкладываем ряды поочередно и каждый батончик крепим скотчем у основания букета. После того как все сладости закрепили, упаковываем в желаемую бумагу, может быть крафтовая. Бумага крепим веревкой у основания и сверху связываем красивым бантиком.



Букет из батончиков / Фото Annet Flowers

Букет из чупа-чупсов. Прежде всего, нужно сделать основу из флористической губки. Вырезаем нужный размер, вставляем деревянную ручку для букета и обклеиваем желаемой бумагой. Далее берем каждый чупа-чупс и оборачиваем его гофрированной бумагой в виде цветочка. Снизу закрепляем веревкой или шнурком. Сделав все чупы-чупсы, вставляем их в губку. Букет будет хорошо выглядеть, если все сделать правильно.



Букет из чупа-чупсов / Фото Etnosoft

Букет с рафаэлками. Сначала нужно вырезать основание под бутон из красной бумаги, вложить туда рафаэлку и приклеить палочку. Далее вырезаем листья из зеленой гофрированной бумаги и приклеиваем к бутону. Когда цветочки с конфетами готовы, нужно собрать их в один букет, соединить внизу и упаковать в крафтовую бумагу. По желанию можно связать в нижней части бантик или цветную ленту.



Букет из рафаэлков / Фото Krot.info

Букет "Подсолнух". Делаем основу из пенопласта и вырезаем лепесток из гофрированной бумаги. Далее необходимо украсить основание. Приклеиваем к ней ручку из картона, оклеиваем желаемым материалом (цветная бумага, картон, атлас). Когда основание уже готово, клеим с наружной стороны все вырезанные лепестки двухсторонним скотчем или клеем. Берем все конфеты, склеиваем между собой их кончики и прикрепляем к основанию.



Букет "Подсолнух" / Фото Moe-rukodillya

Букет із шоколаду . Для цього потрібно знайти ємність, схожу на вазу – круглу та середню висоти. Поміщаємо туди губку, обгортаємо її харчовою плівкою та прикрашаємо папером. Вставляємо цукерки рядами в губку: кожен ряд має бути нижчим за попередній, разом щільно один до одного. Можна обмотати прозорою плівкою, оскільки шоколадні елементи будуть відкритими.