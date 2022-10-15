Як легко позбутися набридливого скотчу та його залишків на вікнах, які засоби працюють найефективніше проти клею – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Насамперед треба зняти сам скотч. Щоб зробити це максимально ефективно, не варто тягнути приклеєний скотч вгору – так весь клей від нього буде залишатися на скляній поверхні.

Найкращий метод видалити скотч без зайвого клею – це відклеїти маленький клаптик знизу чи збоку. Далі треба тягнути скотч на себе, ніби натягуючи його. Така техніка дозволить забрати якомога більше залишкового клею зі скла.

Щоб іще полегшити зняття набриливої стрічки, на допомогу приходить фен. Тепле повітря прогріває скотч та розм'якшує клей – і клейку стрічну можна буде легко зняти.

Так само зняти скотч допомагають пароочисники або проста кип'ячена вода – пара, як і фен, розм'якшує прилиплі часточки та допомагає відідрати скотч.

Очищення за допомогою мийних засобів

Найкраще з хімічних засобів для прибирання з клеєм на вікнах впорається очисник скла. Оберіть будь-який засіб, який очищує скло або дзеркала.

Нанесіть на сліди від скотчу велику кількість очисника для скла та залишіть на певний час. Дайте засобу проникнути в клей та стійкі залишки скотчу на вікнах. Після цього протріть вікна сухим паперовим рушником.

Побутова хімія може впоратись із клеєм від скотчу / Фото miken.com

Як позбутися скотчу за допомогою підручних засобів

Практика показує, що найбільш ефективно із залишками клею справляються природні засоби, або ж продукти, які можна знайти на поличці будь-якої кухні.

Сода

Щоб позбутися клею за допомогою соди, треба приготувати содовий розчин. У склянці води 250 мілілітрів розчиніть 4 столових ложок соди. За допомогою ганчірки нанесіть розчин на скло. Ретельно протріть розчином поверхню, на якій залишився клей від скотчу та почекайте кілька хвилин. Після цього вмочіть губку (підійдуть губки, які використовуються для миття посуду) у розчин, та протріть залишки клею ще раз. Потім вимийте вікно звичайною водою.

Содовий розчин може змити клей від скотчу / Фото nehvoriy.in.ua

Також можна використовувати содову суміш з водою, щоб утворилася своєрідна паста. Нанесіть цю содову пасту на проблемні ділянки та відітріть губкою чи ганчіркою. Діючі речовини розм’якшать клей, а частинки соди, які не розчинилися, стануть своєрідним пілінгом для вікон – так клей буде сходити легше.

Рослинна олія

Для цього методу підійде соняшникова, оливкова чи лляна олія. Візьміть кілька ватних дисків та змочіть їх в олію. Протріть олійними дисками клей, що залишився та залиште на 15 хвилин. Після цього протріть губкою залишки клею.

Рослинна олія може впоратись із плямами клею на склі / Фото tea.ua

Щоб позбавитися жиру на вікні все ж доведеться скористатися хімією – щоб відмити вікна від олії, знадобиться мийний засіб для посуду чи очисник скла.

Нашатирний спирт

Змочіть ганчірку чи губку в нашатирному спирті та нанесіть на залишки клею. Доведеться потерти вікно – спирт підсушує клей, тож його можна буде відтерти. Серйозним недоліком такого методу є різкий та їдкий запах. Тож мити вікна нашатирним спиртом треба тільки з відчиненими вікнами та у захисних рукавичках.

Ацетон

Як і з нашатирним спиртом, чистити скло від клею за допомогою ацетону треба лише з відкритими вікнами та засобами захисту. Змочіть губку в ацетоні та протріть сліди від клею. Якщо буде необхідно, повторіть процедуру. Після того, як нанесли ацетон, варто протерти місце залишків клею водою. Важливо слідкувати, щоб ацетон не потрапив на пластикову раму вікон – діючі речовини можуть зіпсувати та деформувати пластик.

За допомогою ацетону можна відмити вікна від клею / Фото helpmasterservice

Чого не можна робити під час відмивання скотчу

Ні в якому разі не можна використовувати гострі предмети, щоб підчепити скотч – це може пошкодити скло та залишити подряпини.

Також не варто використовувати металеві щітки чи ганчірки – їх структура може залишити на склі мікроподряпини, що вплине на прозорість та чистоту вікна.

Абразивні порошки також можуть вплинути на скло – від них можуть з’явитися подряпини.

Щоб очистити скло від клею, не можна використовувати лужні та кислотні засоби для очищення скла – це може пошкодити поверхню та зробити її матовою.

Зверніть увагу! Від високих температур та палючого літнього сонця скотч може запікатися на склі, що значно ускладнить його зняття в майбутньому. Тож варто регулярно знімати старий скотч, очищати вікна та клеїти новий.