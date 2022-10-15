Как легко избавиться от надоедливого скотча и его остатков на окнах, какие средства работают эффективнее всего против клея – читайте в материале 24 канала.

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В первую очередь нужно снять сам скотч. Чтоб сделать это правильно, не стоит тянуть приклеенный скотч ввысь – так весь клей от него будет оставаться на стеклянной поверхности.

Лучший метод удалить скотч без лишнего клея – это отклеить маленький лоскуток снизу или сбоку. Дальше надо тянуть скотч на себя, словно натягивая его. Такая техника позволит убрать как можно больше остаточного клея со стекла.

Чтобы еще облегчить снятие надоевшей ленты, на помощь приходит фен. Теплый воздух прогревает скотч и размягчает клей – и липкую ленту можно будет легко снять.

Так же снять скотч помогают пароочистители или простая кипяченая вода – пар, как и фен, размягчает прилипшие дольки и помогает отодрать скотч.

Очистка с помощью моющих средств

Лучшее из химических средств для уборки с клеем на окнах справится очиститель стекла. Выберите любое средство, очищающее стекло или зеркала.

Нанесите на следы от скотча большое количество очистителя для стекла и оставьте на время. Дайте средству проникнуть в клей и стойкие остатки скотча на окнах. После этого протрите окна сухим бумажным полотенцем.

Бытовая химия справится с клеем от скотча / Фото miken.com

Как избавиться от скотча с помощью подручных средств

Практика показывает, что наиболее эффективно с остатками клея справляются природные средства или продукты, которые можно найти на полке любой кухни.

Сода

Чтобы избавиться от клея с помощью соды, нужно приготовить содовый раствор. В стакане воды 250 миллилитров растворите 4 столовых ложек соды. При помощи тряпки нанесите раствор на стекло. Тщательно протрите раствором поверхность, на которой остался клей от скотча и подождите несколько минут. После этого смочите губку (подойдут губки, используемые для мытья посуды) в раствор, и еще раз протрите остатки клея. Затем вымойте окно обычной водой.

Содовый раствор может смыть клей от скотча / Фото nehvoriy.in.ua

Также можно использовать содовую смесь с водой, чтобы образовалась своеобразная паста. Нанесите эту содовую пасту на проблемные участки и ототрите губкой или тряпкой. Действующие вещества размягчат клей, а нерастворившиеся частицы соды станут своеобразным пилингом для окон – так клей будет сходить легче.

Растительное масло

Для этого метода подойдет подсолнечное, оливковое или льняное масло. Возьмите несколько ватных дисков и смочите в масло. Протрите масляными дисками оставшийся клей и оставьте на 15 минут. После этого протрите губкой остатки клея.

Растительное масло может справиться с пятнами клея на стекле / Фото tea.ua

Чтобы избавиться от жира на окне, все же придется воспользоваться химией – чтобы отмыть окна от масла, понадобится моющее средство для посуды или очиститель стекла.

Нашатырный спирт

Смочите тряпку или губку в нашатырном спирте и нанесите на остатки клея. Придется потереть окно – спирт подсушивает клей, так что его можно будет оттереть. Серьезным недостатком такого метода является резкий и едкий запах. Мыть окна нашатырным спиртом нужно только с открытыми окнами и в защитных перчатках.

Ацетон

Как и с нашатырным спиртом, чистить стекло от клея с помощью ацетона нужно только с открытыми окнами и средствами защиты. Смочите губку в ацетоне и протрите следы от клея. Если необходимо, повторите процедуру. После нанесения ацетона следует протереть место остатков клея водой. Важно следить за тем, чтобы ацетон не попал на пластиковую раму окон – действующие вещества могут испортить и деформировать пластик.

С помощью ацетона можно отмыть окна от клея

Чего нельзя делать во время отмывания скотча

Ни в коем случае нельзя использовать острые предметы, чтобы подцепить скотч – это может повредить стекло и оставить царапины.

Также не следует использовать металлические щетки или тряпки – их структура может оставить на стекле микроцарапины, что повлияет на прозрачность и чистоту окна.

Абразивные порошки могут также повлиять на стекло – от них могут появиться царапины.

Чтобы очистить стекло от клея, нельзя использовать щелочные и кислотные средства для очистки стекла – это может повредить поверхность и сделать ее матовой.

Обратите внимание! От высоких температур и палящего летнего солнца скотч может запекаться на стекле, что значительно усложнит его снятие в будущем. Так что следует регулярно снимать старый скотч, очищать окна и клеить новый.