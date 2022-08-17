24 канал выяснил, как лучше подготовиться и распределить уборку по всему дому или квартире – читайте 6 советов для быстрого клининга в доме.

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Убирайте весь дом, а не одну комнату за раз

Уборка будет гораздо эффективнее, если вы выберете одну задачу (уборку пыли, уборку пылесосом, мытье шваброй) и выполните ту же задачу в каждой комнате дома, а не будете убирать кухню, ванные комнаты, а затем спальни. Таким образом вы не будете чувствовать себя в бесконечном цикле уборки, начиная ту же задачу снова и снова.



Как убрать дом / Фото Unsplash

Соберите все чистящие инструменты в чехол

Наличие всего необходимого для уборки в одном портативном месте значительно упрощает выполнение работы. Вы не будете тратить время на поиск инструментов при уборке, и вам не придется беспокоиться о том, чтобы собрать их перед следующей уборкой.

Очистка пространства

Прежде чем начать убирать, пройдитесь из комнаты в комнату и уберите беспорядок. Когда вы берете в руки каждую вещь – журналы, книги, старые кроссовки – подумайте, стоит ли ее убрать, выбросить или подарить.

Правильная уборка пыли

Перед началом очистки от пыли убедитесь, что потолочные вентиляторы выключены. Сосредоточьтесь на вытирании пыли на верхней части мебели и нижней стороне полок, на перилах, рамах для картин, мелких мелочах и экранах телевизоров.

Для труднодоступных мест, таких как жалюзи и верхние полки, привяжите ткань из микрофибры к концу швабры или веника. Поменяйте постельное белье в спальнях перед пылесосом.

Как убрать дом / Фото Unsplash

Не нужно зацикливаться на идеальной чистоте

Не беспокойтесь о том, чтобы очистить каждый уголок и щель, когда вы пылесосите. Просто продолжайте движение по дому, запуская вакуум в каждой комнате с ковровым покрытием за один проход.

Некоторые задачи не нужно выполнять еженедельно. Это, в частности, натирание воском мебели, мытье окон, стирка ковров и ковриков для ванной комнаты. Осмотрите эти аксессуары и решайте по своему усмотрению.

Как убрать дом / Фото Unsplash

Не забывайте регулярно мыть инструменты для чистки

Частью уборки дома, которую часто забывают, является уход за инструментами для уборки. Использование грязной швабры или пылесоса с полным мешком гораздо менее эффективно, и вы потратите больше времени на уборку.