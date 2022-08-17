24 канал з'ясував, як найкраще підготуватися та розподілити прибирання в усьому будинку чи квартирі – читайте 6 порад для швидкого клінінгу в оселі.

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Прибирайте весь будинок, а не одну кімнату за раз

Прибирання буде набагато ефективнішим, якщо ви виберете одне завдання (прибирання пилу, прибирання пилососом, миття шваброю) і виконайте те саме завдання в кожній кімнаті будинку, а не прибиратимете кухню, ванні кімнати, а потім спальні. Таким чином ви не будете відчувати себе в нескінченному циклі прибирання, починаючи те саме завдання знову і знову.

Як прибрати будинок / Фото Unsplash

Зберіть усі інструменти для чищення в чохол

Наявність усього необхідного для прибирання в одному портативному місці значно полегшує виконання роботи. Ви не будете витрачати час на пошук інструментів під час прибирання, і вам не доведеться турбуватися про те, щоб зібрати їх перед наступним прибиранням.

Очищення простору

Перш ніж почати прибирати, пройдіться з кімнати в кімнату та приберіть безлад. Коли ви берете до рук кожну річ – журнали, книжки, старі кросівки – подумайте, чи варто вам її прибрати, викинути чи подарувати.

Правильне прибирання пилу

Перш ніж почати чистити пил, переконайтеся, що стельові вентилятори вимкнено. Зосередьтеся на витиранні пилу на верхній частині меблів і нижній стороні полиць, на поручнях, рамах для картин, дрібних дрібницях і екранах телевізорів.

Для важкодоступних місць, таких як жалюзі та верхні полиці, прив’яжіть тканину з мікрофібри до кінця швабри або мітли. Поміняйте постільну білизну в спальнях перед тим, як пилососити.

Як прибрати будинок / Фото Unsplash

Не треба зациклюватися на ідеальній чистоті

Не турбуйтеся про те, щоб очистити кожен куточок і щілину, коли ви пилососите. Просто продовжуйте рухатися по дому, запускаючи вакуум у кожній кімнаті з килимовим покриттям за один прохід.

Деякі завдання не потрібно виконувати щотижня. Це, зокрема, натирання воском меблів, миття вікон, прання килимів і килимків для ванної кімнати. Огляньте ці аксесуари та вирішуйте на свій розсуд.

Як прибрати будинок / Фото Unsplash

Не забувайте регулярно мити інструменти для чищення

Частиною прибирання будинку, яку часто забувають, є догляд за інструментами для прибирання. Використання брудної швабри або пилососа з повним мішком набагато менш ефективно, і ви витратите більше часу на прибирання.