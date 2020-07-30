Ще з 1987 року любителі "мильних опер" стежать за подіями в серіалі "Зухвалі і красиві". За час проєкту там було чимало еротичних сцен. Однак у час пандемії автори серіалу змушені були піти на хитрість і використовувати у таких пікантних зйомках манекени.

Як проходять зйомки еротичних сцен

Як відомо, "Зухвалі та красиві" став одним з перших серіалів, до зйомок якого приступили одразу ж після послаблення карантину. Однак, як повідомляє Independent, наражати зірок стрічки на небезпеку інфікування коронавірусом не стали, тому акторів замінили манекенами.

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За словами виконавчого продюсера Бредлі Белла, спершу взагалі відмовились від інтимних сцен у стрічці. Однак таке рішення вплинуло на рейтинги серіалу: все менше людей чекали наступні епізоди "Зухвалих та красивих". Аби врятувати проєкт, режисери замінили акторів, і цю хитрість глядачі не зможуть розгледіти.

"Спочатку ми вирізали секс-сцени, і серіал трохи погіршився, адже він, в першу чергу, про романтику і сімейні стосунки. Однією з перших ідей, які у нас були, – привезти манекени для інтимних сцен і кадрів у лікарні. Виявилось, це працює: ми знімаємо з великої відстані або так, що глядачі не побачили, що щось не так", – розповів Бредлі Белл.

Реакція зірок серіалу була неоднозначною. Авторам проєкту довелось вмовляти їх піти на таку хитрість. Врешті актори погодились і у нових епізодах постануть у секс-сценах з манекенами.

Що відомо про серіал "Зухвалі і красиві"

Серіал "Зухвалі і красиві" є однією з найуспішніших мильних опер, знятих у Голлівуді. Стрічка виходить на екран у кількох країнах світу та вже упродовж 33 років завойовує все більше глядачів.

У центрі сюжету – багата родина, яка причетна до фешн-індустрії. Змінюються часи і покоління, а сімейка Форрестерів не припиняє дивувати глядачів новими життєвими перипетіями, скандалами і любовними історіями.

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