Еще с 1987 года любители "мыльных опер" следят за событиями в сериале "Дерзкие и красивые". За время проекта там было немало эротических сцен. Однако во время пандемии авторы сериала вынуждены были пойти на хитрость и использовать в таких пикантных съемках манекены.

Как проходят съемки эротических сцен

Как известно, "Дерзкие и красивые" стал одним из первых сериалов, к съемкам которого приступили сразу же после ослабления карантина. Однако, как сообщает Independent, подвергать звезд ленты опасности инфицирования коронавирусом не стали, поэтому актеров заменили манекенами.

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По словам исполнительного продюсера Брэдли Белла, сначала вообще отказались от интимных сцен в ленте. Однако такое решение повлияло на рейтинги сериала: все меньше людей ждали следующие эпизоды "Дерзких и красивых". Чтобы спасти проект, режиссеры заменили актеров, и эту хитрость зрители не смогут разглядеть.

"Сначала мы вырезали секс-сцены, и сериал немного ухудшился, ведь он, в первую очередь, о романтике и семейных отношениях. Одной из первых идей, которые у нас были, – привезти манекены для интимных сцен и кадров в больнице. Оказалось, это работает: мы снимаем с большого расстояния или так, что зрители не увидели, что что-то не так", – рассказал Брэдли Белл.

Реакция звезд сериала была неоднозначной. Авторам проекта пришлось уговаривать их пойти на такую хитрость. В конце актеры согласились и в новых эпизодах появятся в секс-сценах с манекенами.

Что известно о сериале "Дерзкие и красивые"

Сериал "Дерзкие и красивые" является одной из самых успешных мыльных опер, снятых в Голливуде. Лента выходит на экран в нескольких странах мира и уже на протяжении 33 лет завоевывает все больше зрителей.

В центре сюжета – богатая семья, которая причастна к фэшн-индустрии. Меняются времена и поколения, а семейка Форрестеров не прекращает удивлять зрителей новыми жизненными перипетиями, скандалами и любовными историями.

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