Великі та пружні губи за кілька хвилин: як збільшити вуста з допомогою блиску

Рецепт великих губ не обов'язково повинен складатися з болючих та дорогих ін'єкцій. Вуста можна легко збільшити візуально з допомогою блиску.

Все більше інфлюенсерів та селебріті ходять до салону краси, щоб збільшити губи, чим пропагують це в маси. Та філери для губ з легкістю можна замінити кількома трюками в макіяжі – 24 Канал розповість детальніше.

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Пілінг губ

Зморшки та сухі частинки на губах візуально зменшуватимуть вуста. З цим допоможе пілінг: нанесіть скраб для губ та потримайте його 1 – 2 хвилину й змийте. Це освіжить губи, вони матимуть здоровіший вигляд.

Щедре зволоження

Зневоднені губи зморщуються та стають меншими. Щоб виправити це, треба пити багато води та зволожувати губи бальзамами, масками, в яких є гіалуронова кислота та гліцерин.

Правильний контур губ

Цим трюком у макіяжі користуються чимало б'юті-блогерів. Ось, про що мова: використовуючи консилер у макіяжі, нанесіть його тонким шаром на губи. Після цього підведіть губи олівцем відтінку, темнішим на тон від природного відтінку. Не бійтесь трохи вийти за контур, адже ми добиваємось ефекту збільшення. Обов'язково розтушуйте олівець, щоб він мав природний вигляд.

Фінальний штрих – як блиск збільшить губи візуально

Нанесіть на середину губ прозорий або нюдовий блиск. Збираючи проміння світла, блиск надає губам ефекту опуклості – так вони здаються більшими. Можна обирати продукт з блискітками або без. Також зверніть увагу на плампер – це також блиск, який має у складі подразнювальні речовини. Вони спричиняють приплив крові до губ – так вони теж стають більшими.



Кайлі Дженнер на фото використала олівець та блиск для губ / Фото з інстаграму Кайлі Дженнер