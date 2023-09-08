Все больше инфлюэнсеров и селебрита ходят в салон красоты, чтобы увеличить губы, чем пропагандируют это в массы. Но филеры для губ с легкостью можно заменить несколькими трюками в макияже. 24 Канал расскажет поподробнее.

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Пилинг губ

Морщины и сухие частицы на губах будут визуально уменьшать губы. С этим поможет пилинг: нанесите скраб для губ и удерживайте его 1 – 2 минуты и смойте. Это освежит губы, они будут выглядеть здоровее.

Щедрое увлажнение

Обезвоженные губы сморщиваются и становятся меньше. Чтобы исправить это, нужно пить много воды и увлажнять губы бальзамами, масками, в которых гиалуроновая кислота и глицерин.

Правильный контур губ

Этим трюком в макияже пользуются немало бьюти-блогеров. Вот о чем речь: используя консилер в макияже, нанесите его тонким слоем на губы. Затем подведите губы карандашом оттенка, темнее на тон от естественного оттенка губ. Не бойтесь немного выйти за контур, ведь мы добиваемся эффекта увеличения. Обязательно растушуйте карандаш, чтобы он выглядел естественным.

Финальный штрих – как блеск увеличит губы визуально

Нанесите на середину губ прозрачный блеск. Собирая лучи света, блеск придает губам эффект выпуклости – так они кажутся больше. Можно выбирать продукт с блестками или без. Также обратите внимание на плампер – это также блеск, содержащий раздражающие вещества. Они вызывают приток крови к губам – так они тоже становятся больше.



Как увеличить губы / Фото с инстаграма Кайли Дженнер