Зимове взуття можна носити декілька років. Однак варто знати основні правила його зберігання. 24 Канал підготував корисні поради, які допоможуть зберегти ваше зимове взуття в гарному стані до наступної зими.

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Прості правила, як зберегти зимове взуття до нового сезону

Спочатку варто добре почистити взуття. Оскільки на черевиках можуть зберегтися частинки пилу та бруду. Крім того, зверніть увагу на підошву – вона має бути ідеально чистою. Саме на підошві дуже часто ми не помічаємо пісок та дрібні камінці, які накопичилися взимку.

Крім того, від матеріалу, з якого зроблені чоботи, залежать особливості догляду. Розглянемо найбільш популярні види зимового взуття.

Шкіряне взуття

Чоботи, які виготовлені з натуральної шкіри, варто вимити теплою водою. Після цього сушити при кімнатній температурі. Не рекомендується ставити шкіряне взуття біля гарячої батареї. Оскільки це може зіпсувати стан шкіри.

Перед тим, як скласти до коробки чоботи, їх потрібно обробити спеціальними захисними засобами. Наприклад, це може бути спрей, крем, віск чи губка для догляду за шкіряним взуттям. Крім того, взуття можна попшикати спреєм, який нейтралізує неприємний запах.



Як зберегти зимове взуття зі шкіри до нового сезону / Фото Pinterest

Замшеве взуття

Такий тип взуття потребує особливого догляду. Оскільки ворсинки замші можуть зіпсуватися, якщо за ними не правильно доглядати. Пам'ятаймо, що замшеві чоботи краще не одягати в дуже дощову та вологу погоду.

Черевики слід почистити спеціальною щіткою для замші. Мити такі чоботи не варто, а тільки витерти вологою ганчіркою. Після цього висушити та помістити в коробку. Туди не має потрапити зайва волога, тому коробку варто обирати з отворами для доступу повітря.

Додатково в черевики можна покласти папір чи пінопласт, щоб вони зберегли свою форму до наступного сезону.



Як зберегти замшеве взуття до наступної зими / Фото Pinterest

Екошкіра

Взуття з екошкіри є делікатнішим, ніж зі шкіри. Однак доглядати за такими черевиками варто так само: спочатку добре вимити, а опісля почистити спеціальним засобом для блиску. Крем на взуття можна нанести декількома шарами.

Зберігайте зимове взуття в шафі, під ліжком або в окремій кімнаті. Не варто класти коробки із зимовим взуттям на горищі чи балконі.



Як зберегти в гарному стані взуття з екошкіри до наступної зими / Фото Pinterest