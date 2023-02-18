Найкраще заздалегідь обміркувати список речей, які для вас є необхідними щодня. 24 канал пропонує свою добірку речей, які не варто забувати вдома.

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Документи

Особисті документи кожній людині завжди потрібно носити з собою. Паспорт, свідоцтво про народження, водійське посвідчення чи студентський квиток – у кожного свій індивідуальний перелік документів.

Звісно, найзручніше зберігати все в Дії та електронному форматі. Однак бувають випадки, коли паперовий варіант є надійнішим, оскільки телефон може розрядитися в найбільш неочікуваний момент.



Список речей, які завжди потрібно носити зі собою / Фото Canva

Готівка

Під час пандемії кредитна картка стала дуже потрібною, оскільки дозволяє розраховуватися за покупки цілком безконтактно. Проте не в кожному магазині можна розрахуватися карткою, а тому краще завжди мати готівку в гаманці.

Крім того, через відключення світла оплата карткою часто може бути недоступною. Тому не варто виходити з дому без готівки.

Швидкий перекус та вода

Коли ви йдете з дому надовго, тоді обов'язково візьміть з собою їжу та воду. Підтримувати водний баланс є важливо для здоров'я людини.

Взимку організм може потребувати менше води, однак варто вживати достатню кількість напоїв. Тому теплий чай чи кава в термосі – гарний варіант для того, щоб зігрітися та відчувати себе бадьоро.

Крім того, варто не забувати про поживний та корисний перекус. Це може бути як енергетичний батончик, горіхи, фрукти чи сухофрукти, так і бутерброд, хлібці, йогурт.

У будь-який момент можуть оголосити повітряну тривогу, яка може тривати декілька годин. Тому в такі моменти особливо важливо мати з собою їжу та воду.



Виходити з дому варто зі смачним перекусом та водою / Фото Canva

Медикаменти

Ще одним необхідним пунктом серед речей є медикаменти. Це особливо важливо, коли ви приймаєте певні ліки щодня. У таких випадках потрібні медичні препарати найкраще носити завжди зі собою.

До того, ж складіть список медикаментів відповідно до особливостей власного здоров'я, які в тій чи іншій ситуації можуть знадобитися.



Виходити з дому не варто без потрібних медикаментів / Фото Pinterest

Автор: Ольга Бомко