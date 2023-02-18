Лучше заранее обдумать список вещей, которые вам необходимы ежедневно. 24 Канал предлагает свою подборку вещей, которые не стоит забывать дома.

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Документы

Личные документы каждому человеку всегда нужно носить с собой. Паспорт, свидетельство о рождении, водительское удостоверение или студенческое удостоверение – у каждого свой индивидуальный список документов.

Конечно, удобнее всего хранить все в Дии и электронном формате. Однако бывают случаи, когда бумажный вариант надежнее, поскольку телефон может разрядиться в наиболее неожиданный момент.



Список вещей, которые всегда нужно носить с собой / Фото Canva

Наличные

Во время пандемии кредитная карта стала очень нужной, поскольку позволяет рассчитываться за покупки совершенно бесконтактно. Однако не в каждом магазине можно рассчитаться картой, а потому лучше всегда иметь наличные деньги в кошельке.

Кроме того, из-за отключения света оплата картой часто может быть недоступна. Поэтому не стоит выходить из дома без наличных денег.

Быстрый перекус и вода

Когда вы уходите из дома надолго, обязательно возьмите с собой еду и воду. Поддерживать водный баланс важно для здоровья человека.

Зимой организм может потребовать меньше воды, однако следует употреблять достаточное количество напитков. Поэтому теплый чай или кофе в термосе – хороший вариант, чтобы согреться и чувствовать себя бодро.

Кроме того, следует не забывать о питательном и полезном перекусе. Это может быть как энергетический батончик, орехи, фрукты или сухофрукты, так и бутерброд, хлебцы, йогурт.

В любой момент могут объявить воздушную тревогу, которая может занять несколько часов. Поэтому в такие моменты особенно важно иметь с собой пищу и воду.



Выходить из дома стоит с вкусным перекусом и водой / Фото Canva

Медикаменты

Еще одним необходимым пунктом среди вещей есть медикаменты. Это особенно важно, когда вы принимаете определенные лекарства каждый день. В таких случаях нужные медицинские препараты лучше носить всегда с собой.

К тому же составьте список медикаментов в соответствии с особенностями собственного здоровья, которые в той или иной ситуации могут понадобиться.



Выходить из дома не стоит без нужных медикаментов / Фото Pinterest

Автор: Ольга Бомко