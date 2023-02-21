Зимнюю обувь можно носить несколько лет. Однако следует знать основные правила ее хранения. 24 Канал подготовил полезные советы, которые помогут сохранить вашу зимнюю обувь в хорошем состоянии до следующей зимы.

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Простые правила, как сохранить зимнюю обувь до нового сезона

Сначала следует хорошо почистить обувь. Поскольку на ботинках могут сохраниться частицы пыли и грязи. Кроме того, обратите внимание на подошву – она должна быть совершенно чистой. Именно на подошве очень часто мы не замечаем песок и мелкие камни, накопившиеся зимой.

Кроме того, от материала, из которого сделаны сапоги, зависят особенности ухода. Рассмотрим самые популярные виды зимней обуви.

Кожаная обувь

Сапоги, изготовленные из натуральной кожи, следует вымыть теплой водой. После этого сушить при комнатной температуре. Не рекомендуется ставить кожаную обувь у горячей батареи. Это может испортить состояние кожи.

Перед тем, как сложить в коробку сапоги, их нужно обработать специальными защитными средствами. Например, это может быть спрей, крем, воск или губка по уходу за кожаной обувью. Кроме того, обувь можно попшикать спреем, который нейтрализует неприятный запах.



Как сохранить зимнюю обувь из кожи до нового сезона / Фото Pinterest

Замшевая обувь

Такой тип обуви требует особого ухода. Поскольку ворсинки замши могут испортиться, если за ними не правильно ухаживать. Помните, что замшевые сапоги лучше не одевать в дождливую и влажную погоду.

Ботинки следует почистить специальной щеткой для замши. Мыть такие сапоги не стоит, а только вытереть влажной тряпкой. Затем высушить и поместить в коробку. Туда не должна попасть лишняя влага, поэтому коробку следует выбирать с отверстиями для доступа воздуха.

Дополнительно в ботинки можно положить бумагу или пенопласт, чтобы они сохранили свою форму до следующего сезона.



Как сохранить замшевую обувь до следующей зимы / Фото Pinterest

Экокожа

Обувь из экокожи является более деликатной, чем из кожи. Однако ухаживать за такими ботинками следует так же: сначала хорошо вымыть, а затем почистить специальным средством для блеска. Крем на обувь можно нанести несколькими слоями.

Храните зимнюю обувь в шкафу, под кроватью или в отдельной комнате. Не стоит класть коробки с зимней обувью на чердаке или балконе.



Как сохранить в хорошем состоянии обувь из экокожи до следующей зимы / Фото Pinterest