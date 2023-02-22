Для тривалого зберігання підходять пізні сорти яблук, бо у ранніх занадто тонка шкірка й вони швидше псуються. Якщо зимові можуть пролежати пів року, то літні сорти можуть зберігатися не більше ніж місяць. Тож ми зібрали для вас корисні поради, як продовжити термін зберігання яблук, зазначає 24 Канал.

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Правила зберігання яблук в домашніх умовах

Для зберігання у квартирі виберіть сухе та прохолодне місце. Фрукти можна розкласти у картонні ящики та дерев'яні коробки. Щоб уберегти фрукти від вологості й грибка, тару можна засипати лушпинням або тирсою листяних дерев. Укладати яблука в ящики варто так, щоб плодоніжки дивилися в одну сторону і не пошкодили сусідні плоди.

Чудовим місцем для подовження терміну придатності яблук є холодильник, адже там вони можуть зберігатися свіжими 6-8 тижнів.

Яблука рекомендується розподілити на невеликі партії вагою 3-4 кг. Важливо, щоб фрукти були одного сорту. Розкладіть їх у пакети та зав'яжіть. Також зробіть кілька дірок в упаковці, щоб яблука не згнили.

Ще хороший спосіб зберігання яблук – у папері. Кожен фрукт обгорніть в папір або газету і поставте хвостиком вгору в ящик. Також яблука в папері можна викласти в холодильник.

Як зберігати яблука у квартирі та погребі – основні правила / Фото Unsplash