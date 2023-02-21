Для того, щоб вдома завжди був ідеальний аромат, треба усунути потенційні джерела неприємних запахів. Ми підготували для вас ефективні поради, як це найкраще зробити, зазначає 24 Канал.

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Провітрюйте та прибирайте свій дім

Поганий запах народжується із недостатнього провітрювання й через бруд та пил. Тож перш ніж ароматизувати його, треба прибрати та впустити свіже повітря.

Відкритої кватирки може бути недостатньо: для того, щоб свіже повітря увійшло у ваш будинок з напором можна зробити невеличкий протяг. А ви тим часом можете сховатися за закритими дверима в якійсь із кімнат, але потім не забудьте провітрити і її.

Заведіть кімнатні рослини

Не бійтеся витрачати гроші на хороші квіти, адже вони не лише прикрашають дім, а також є натуральним та простим способом зробити повітря чистим. Про користь живих рослин нам відомо ще зі школи (вони забирають вуглекислий газ і виділяють кисень), але іноді забуваємо про це й вважаємо квіти у домі зайвими.

Придбати квіти можна на свій смак: герань, лаванду, троянду, евкаліпт, жасмин чи гортензію. Головне, щоб вони вам подобалися й очищали повітря в оселі.

Як позбутися неприємного запаху вдома – лайфхаки та корисні поради / Фото Canva

Купіть ароматні свічки

Освіжити аромат кімнати можна за допомогою свічок. Їх необов'язково запалювати, достатньо розмістити на шафі, де це зазвичай не прийнято.

Аромасвічки часто містять натуральні екстракти, які мають різні властивості, наприклад, оздоровчі та заспокійливі. Найбезпечніші свічки – це соєві. Вони міцніші, не шкодять навколишньому середовищу й не канцерогенні.

Використовуйте ефірні олії

Ефірні олії мають неймовірний запах. Достатньо додати ефірну олію в пляшку з водою, накрити кришкою з розпилювачем й освіжити запах вдома.

Дизайнери інтер'єрів радять варіювати запахи. Для різних куточків квартири використовуйте свій запах, наприклад, м'яту для ванної, лаванду для вітальні, а сандал для спальні.

Що зробити, щоб вдома завжди приємно пахло – ефективні поради / Фото Canva

Кава – дезодорант для приміщення

Неприємного запаху вдома можна позбутися за допомогою кави, оскільки вона відома як дієвий та сильний очисник повітря. Для знищення будь-якого неприємного запаху потрібно взяти всього жменю меленої кави, насипати на сковорідку і добре прогріти (смажити, помішуючи).

Якщо запах в кімнаті сильно "в'ївся" в стіни та меблі, то можна покласти каву (в зернах чи мелену) у вазу і поставити її у кімнаті. Правда, згодом час від часу доведеться її замінювати.