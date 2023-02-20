Аби все встигати протягом дня більше, потрібно мудро розподіляти свій час та завдання. Це допоможе значно підвищити рівень продуктивності й досягати поставлених цілей результативніше та швидше, особливо в роботі. Тому, що ми підготували важливі поради для того, щоб допомогти вам у цьому, зазначає 24 Канал.

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Укладайте список справ

Радимо заздалегідь сформувати список своїх справ та завдань, орієнтуючись на їхню важливість. Не важливо, робите ви це у блокноті чи у Google календарі. Насамперед краще взятися за виконання складніших завдань і щойно ви їх виконаєте, то можете переходити до легших.

Також записаний перелік справ допоможе відстежувати ваш прогрес, а викреслення виконаних пунктів, як стверджує автор книг із саморозвитку Браян Трейсі, дарує людині велике почуття морального задоволення.



Як усе встигати й бути продуктивним протягом дня – ефективні поради / Фото Canva

Не намагайтеся зосередитись на всьому одночасно

Перш ніж перейти до виконання іншого завдання, сфокусуйтеся та закінчіть попереднє. Існує думка, що багатофункціональність – це корисно, тому люди намагаються одразу виконувати декілька завдань. Проте це не так, бо наш мозок не призначений для того, щоб виконувати багато завдань одночасно.

Така вічна біганина та спроби виконати все й одразу негативно впливають на психіку. Наш мозок провокує тривогу, коли ми щось не встигаємо чи зазнаємо невдач та поразок. Тож краще все виконувати по черзі.

Навчіться казати "Ні"

Інколи це слово дається доволі важко. Але вміти відмовляти – це нормально. Так ви захищаєте свої особисті кордони й вчитеся приймати важливі рішення самостійно. Говорячи "Ні", ви вчитеся управляти людськими очікуваннями щодо вас й стаєте відповідальними за свій час та своє життя.



Як бути продуктивним і все встигати – ефективні поради та лайфхаки / Фото Canva

Дозволяйте собі іноді полінуватися

Важливо не звинувачувати себе за те, щоб ви не працюєте 24/7 й інколи лінуєтеся. Нічого не роблячи, ми дозволяємо нашому мозку та тілу перепочити. Однак тут теж важливо зберігати рівновагу й не дозволити лінуванню перетворитися на шкідливу звичку.

Керуйте своїм настроєм

Найчастіше настрій людини змінюється під впливом зовнішніх думок чи обставин, що виникли. Багато систем керування часом влаштовані так, ніби люди – це роботи й не мають почуттів.

Багато досліджень показують, що початок дня має великий вплив на продуктивність людини. Якщо у вас поганий настрій, то ви прокрастинуєте через що й стаєте менш ефективними. Спробуйте зрозуміти, що керує вашим настроєм й викликає у вас певні емоції. Тоді вам буде легко із цим справитися.