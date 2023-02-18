Є кілька популярних способів для виготовлення свічок, які будуть довго горіти, пише 24 Канал. Крім того, обійдеться така робота дешево і займає небагато часу.

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Цікаві ідеї, як зробити свічку своїми руками

Свічка з парафіну

Найпростіше зробити саме парафінові свічки, так як для їх виготовлення підійдуть навіть прості господарські свічки білого кольору. Навіть недогарки будь-яких декоративних свічок можуть стати новою свічкою.

Ароматичні свічки також досить просто виготовити самостійно. Все, що для цього потрібно – додати будь-які ефірні олії.

Як виготовити свічку:

Зробити свічку в домашніх умовах дійсно дуже просто. Для початку необхідно подрібнити парафін. Для цього акуратно поломайте свічки або недогарки на шматочки і зніміть ці частини з гнота. Потім ці шматочки парафіну натріть на звичайній тертці. Для кольорових свічок додайте воскових крейд і змішайте цю стружку з подрібненим парафіном.

Також заздалегідь підготуйте гніт і форму для заливки свічки. Форму змастіть рідким засобом для миття посуду, а гніт закріпіть на зубочистці.Тобто гніт повинен виявитися точно в середині форми.

Тепер парафін складіть у невелику каструльку і поставте цю ємність на водяну баню. На середньому вогні розтопіть парафін. Потім рідкий і ще гарячий парафін акуратно залийте в підготовлену форму і залиште свічку застигати. Після цього вийміть її з форми. Для цього просто поставте форму зі свічкою в гарячу воду на кілька секунд і потягніть за гніт - свічка легко вислизне з форми.

Свічка з мила

Що для цього потрібно:

1 шматок мила (підійде як господарське, так і звичайне);

столовий оцет;

вода;

товста бавовняна нитка.

Як зробити свічку з мила:

На тертці потріть мило або подрібніть його за допомогою ножа та помістіть у каструлю. Налийте воду так, щоб вона покрила мильну стружку. Нагрійте воду та помішуйте мило до повного розчинення.

Зніміть каструлю з вогню та влийте оцет. Під дією кислоти в розчині утворюється густа біла маса – стеарин. Залиште масу, щоб вистигла, а потім дістаньте стеарин. Поламайте його на шматочки та знову розтопіть.

Підготуйте гніт. Розплавлений стеарин вилийте в обрану місткість, яка й стане свічником. Помістіть всередину гніт, закріпивши його над посудиною, і залиште свічку до повного охолодження.

Свічка з вати та олії

Хімік Гліб Репіч також розповів, як зробити свічку, якщо вдома немає ні воску, ні гнітів. Вам потрібно взяти:

бляшану банку;

вату;

рослинна олія.

Як виготовити свічку з вати:

Потрібно взяти банку, відрізати у неї дно так, щоб залишилося 2-3 сантиметри країв (але вирізати акуратно, залишаючи "язичок", який потім ви зігнете і загорнете всередину). Вату скрутіть у формі гніту, закріпіть на вигині "язичка". Налийте олію в бляшану форму, вичавіть гніт і запалюйте свічку.

Експерт стверджує, що така свічка буде горіти весь день. Єдиний мінус – не зовсім приємно пахне, але за відсутності світла і тепла це не так важливо.

Як зробити свічку власноруч: відеоінструкція від Гліба Рєпіча