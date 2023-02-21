Для того чтобы дома всегда был идеальный аромат, нужно устранить потенциальные источники неприятных запахов. Мы подготовили для вас эффективные советы, как это лучше всего сделать, отмечает 24 Канал.

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Проветривайте и убирайте свой дом

Плохой запах рождается из-за недостаточного проветривания и из-за грязи и пыли. Прежде чем ароматизировать его, нужно убрать и впустить свежий воздух.

Открытой форточки может быть недостаточно: для того чтобы свежий воздух вошел в ваш дом с напором можно сделать небольшой сквозняк. А вы тем временем можете спрятаться за закрытыми дверями в какой-нибудь из комнат, но потом не забудьте проветрить и ее.

Заведите комнатные растения

Не бойтесь тратить деньги на хорошие цветы, ведь они не только украшают дом, а также являются натуральным и простым способом сделать воздух чистым. О пользе живых растений нам известно еще из школы (они забирают углекислый газ и выделяют кислород), но иногда забываем об этом и считаем цветы в доме лишними.

Приобрести цветы можно по своему вкусу: герань, лаванду, розу, эвкалипт, жасмин или гортензию. Главное, чтобы они вам нравились и очищали воздух в доме.

Как избавиться от неприятного запаха дома – лайфхаки и полезные советы / Фото Canva

Купите ароматные свечи

Освежить аромат комнаты можно с помощью свечей. Их необязательно зажигать, достаточно разместить на шкафу, где это обычно не принято.

Аромасвечки часто содержат натуральные экстракты, обладающие разными свойствами, например, оздоровительными и успокаивающими. Самые безопасные свечи – это соевые. Они более крепкие, не вредят окружающей среде и не канцерогенные.

Используйте эфирные масла

Эфирные масла обладают невероятным запахом. Достаточно добавить эфирное масло в бутылку с водой, накрыть крышкой с распылителем и освежить запах дома.

Дизайнеры интерьеров советуют варьировать запахи. Для разных уголков квартиры используйте свой запах, например мяту для ванной, лаванду для гостиной, а сандал для спальни.

Что сделать, чтобы дома всегда приятно пахло – эффективные советы / Фото Canva

Кофе – дезодорант для помещения

Неприятный запах дома можно избавиться с помощью кофе, поскольку он известен как действенный и сильный воздухоочиститель. Для уничтожения любого неприятного запаха нужно взять всего горсть молотого кофе, насыпать на сковородку и хорошо прогреть (жарить, помешивая).

Если запах в комнате сильно "въелся" в стены и мебель, то можно положить кофе (в зернах или молотый) в вазу и поставить его в комнате. Правда, потом время от времени придется ее заменять.