Як зберігати цибулю-сіянку, щоб простояла аж до весни

Якщо говорити про посадковий матеріал, то він передбачає маленькі цибулини, діаметром до 3 сантиметрів. Вони мають потужну корінну систему, завдяки якій швидко приживаються. Однак, мають певні умови для зберігання.

Тут важливо пам'ятати про температурний режим. Бо якщо сіянка цибулі перебуватиме в умовах температури +2-19 довше, ніж 20 днів, то вона зацвіте. А це не потрібно нікому. А як і де правильно тримати цибулини, аби вони залишались у хорошому стані – розповість 24 Канал.

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Загалом існує три способи зберігання сіянки цибулі: теплий, холодний та альтернативний. Посадковий матеріал має бути сухим, непошкодженим та цілим. Тільки так він буде довго стояти.

Теплий спосіб зберігання цибулі

Найпопулярнішим методом зберігання цибулі є теплий. Він передбачає тримання сіянки у квартирі чи будинку. Можуть бути середнього й великого розміру. Такий посадковий матеріал ставлять в ящики чи сітки, які мають дірки, щоб проникало повітря.



Сіянка в ящику / Фото Remontu.com

Якщо тримаєте цибулю в мішках чи сітках, то не варто їх зав’язувати. Оптимально – зберігати у підвішеному стані. Температура для тримання цибулі має бути +22-25, а вологість – не більше, ніж 70%. Це не дозволить сіянці проростати. Час від часу треба оглядати цибулю та викидати зіпсовану.

Холодний спосіб зберігання цибулі

Існує ще й холодний метод зберігання: тоді, коли цибулю зберігають в коморі або холодильнику. Найкраща температура для такого методу – це -2-4. Перед тим, як покласти сіянку у холодне приміщення, її треба добре прогріти десь 2 тижні.



Зберігання в коморі на стелажі / Фото "Сад та город"

І перед посадкою знову повторити процедуру. Під час прогріву температура має бути +32-34. Перевага цього способу, що цибуля начебто проводить зиму в природних умовах – холоду.

Альтернативний спосіб зберігання цибулі

Існує ще один варіант. Він передбачає закопування сіянки цибулі в землю перед зимою. Потрібно на дно пластикової місткості чи відра насипати щільний шар тирси, а потім зверху поставити цибулю.