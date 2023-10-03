Перед тим, як ставити моркву на зберігання, треба обрізати все бадилля та викинути всі пошкоджені плоди. Також рекомендується поділити овочі за розміром та в першу чергу, використовувати, дрібні плоди. А як і де зберігати моркву в домашніх умовах – знає 24 Канал.

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Підготовка приміщення до зберігання

Підвал або комора вважаються найкращими місцями для зберігання багатьох овочів в зимовий період. До них входить й морква. Перед тим, як поставити туди овочі, треба подивитись, чи немає там ґрунтових вод. Місце для зберігання моркви прибираємо та викидаємо погані плоди з минулих років. Знезаражують приміщення димом сірчаної шашки або гашеним вапном.



Гашене вапно / Фото "Ковалент"

Важливо, щоб у підвальному приміщенні вологість становила десь 90%, а температура була -2-+2. Також там має циркулювати повітря, але в міру, бо інакше деякі овочі будуть проростати.

У чому найкраще зберігати моркву

Для тримання моркви тривалий період знадобиться ящик, виготовлений з дерева або пластику. Внесіть туди десь 2 сантиметри піску. Також підійде тирса, лушпиння цибулі чи мох. Тільки один нюанс – матеріал має бути сухим й чистим. Покладіть морквини в місткість не насипом, а одна біля одної. Тоді зверху засипте бажаний наповнювач. І таким чином, чергуйте шари до самого верху.



Морква у ящику з піском / Фото "Дачний діапазон"

Чому саме тирса та лушпиння цибулі? Бо там містяться фітонциди – речовини, які пригнічують грибки та бактерії в овочах та не дають їм прорости.

Можна зберігати моркву на балконі, якщо не маєте підвалу чи льоху. Протримається кілька місяців, також у ящиках, наповнених тирсою чи лушпинням цибулі. Якщо буде мороз, то плоди треба обмотати щільною тканиною, ковдрою чи старою шубою.