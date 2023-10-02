Варто розуміти, що зберіганню підлягають лише середньо- та пізньостиглі сорти капусти. Саме вони можуть простояти кілька місяців і не гнити. Де і як їх правильно зберігати, аби не чорніли – підкаже 24 Канал.

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Де і як зберігати капусту: способи

Існує зручний спосіб, як зберігати капусту в підвалі чи льосі. Качан треба перемотати тугою та щільною ниткою й почепити її на шнурок в темному й прохолодному приміщенні. Перевага такого способу у тому, що овочі не займуть багато місця й не будуть контактувати з іншими поверхнями. При такому методі варто залишити верхні листки, адже згодом вони захистять інші шари від гниття.



Зберігання капусти в підвішеному стані Agronomu.com

Хороший та надійний спосіб – тримати капусту в у ящиках, але в таких, що мають дірки. Це важливо для нормальної вентиляції та підтримки вологості.



Зберігання капусти в ящиках / Фото "Сад-фасад"

Можна ще розкласти овочі в ящик та засипати сухим піском. Тобто, шар капусти, шар піску. І так до тих пір, поки не буде заповнений повністю.



Зберігання капусти на полицях / Фото Good Harvest

Також дозволяється зберігати качани капусти на дерев'яних полицях у підвалі чи льосі. Лише треба залишити між ними відстань 3-5 сантиметрів.

Зберігання капусти в домашніх умовах

Загалом зберігати капусту у квартирі можна, але навряд чи ви будете тримати качани в спальні чи в залі. Оптимальний варіант – балкон або холодильник. Балкон для зберігання овочів має бути засклений та утеплений, аби капуста не псувалась й не чорніла. Можна тримати в коробках чи ящиках.

У холодильнику теж можна зберігати, єдине – має бути стабільно низька температура, без перепадів. Якщо тримати її у природному вигляді, то верхні листки можуть сохнути й треба буде їх вирізати. Щоб такого не було, рекомендується обмотувати качани харчовою плівкою.