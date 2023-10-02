Следует понимать, что хранению подлежат только средне- и позднеспелые сорта капусты. Именно они могут простоять несколько месяцев и не гнить. Где и как их правильно хранить, чтобы не чернели – подскажет 24 Канал.

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Где и как хранить капусту: способы

Существует удобный способ хранения капусты в подвале или погребе. Качан нужно перемотать тугой и плотной нитью и повесить его на шнурок в темном и прохладном помещении. Преимущество такого способа состоит в том, что овощи не займут много места и не будут контактировать с другими поверхностями. При таком методе следует оставить верхние листья, ведь впоследствии они защитят другие слои от гниения.



Хранение капусты во взвешенном состоянии Agronomu.com

Хороший и надежный способ – держать капусту в ящиках, но в таких, что имеют дыры. Это важно для нормальной вентиляции и поддержания влажности.



Хранение капусты в ящиках / Фото "Сад-фасад"

Можно еще разложить овощи в ящик и засыпать сухим песком. То есть слой капусты, слой песка. И так до тех пор, пока не будет заполнен полностью.



Хранение капусты на полках / Фото Good Harvest

Также разрешается хранить кочаны капусты на деревянных полках в подвале или погребе. Только нужно оставить между ними расстояние 3-5 сантиметров.

Хранение капусты в домашних условиях

В общем, хранить капусту в квартире можно, но вряд ли вы будете держать кочаны в спальне или в зале. Оптимальный вариант – балкон или холодильник. Балкон для хранения овощей должен быть застеклен и утеплен, чтобы капуста не портилась и не чернела. Можно хранить в коробках или ящиках.

В холодильнике тоже можно хранить, единственное – должна быть стабильно низкая температура без перепадов. Если держать ее в природном виде, то верхние листья могут сохнуть и нужно будет их вырезать. Чтобы такого не было, рекомендуется обматывать кочаны пищевой пленкой.