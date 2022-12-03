Як зберігати овочі, коли відключили енергію: скільки витримають без холодильника популярні овочі
З огляду на віялові відключення електроенергії по всій Україні через напади російських окупантів, треба подбати про збереження своїх продуктів – зокрема, свіжих овочів, які можуть швидко зіпсуватися. Що робити, якщо у вас немає погреба, а світла немає – читайте у матеріалі.
24 канал з'ясував, скільки часу популярні овочі можуть витримати без охолодження та як запобігти їхньому псуванню, якщо у вас не працює холодильник.
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Що робити, якщо у вас вимкнувся холодильник
Аби якомога довше тримати прохолоду для овочів без електроенергії, рекомендується не відкривати холодильник без потреби – пристрій створений так, що він герметично зберігає прохолоду, а тепле повітря ззовні може прискорити процес розморожування.
Коли у вас несподівано вимкнулась електроенергія, постарайтеся не впускати у прилад зайве повітря та заберіть зайві продукти – хліб, консерви, закрутки та інше, що може забирати на себе багато прохолоди.
Що робити, коли вимкнулось світло / Фото Unsplash
Як фрукти та овочі переживають відсутність прохолоди
Якщо на момент виключення світла у вас в холодильнику є овочі та фрукти, зверніть увагу, скільки вони можуть бути свіжими у теплих умовах.
Картопля, яблука, цибуля, морква, капуста та буряк можуть пережити довготривалу відсутність прохолоди – до двох діб ці овочі та фрукти можуть безболісно для себе стояти у нормальній кімнатній температурі. Якщо у вас відсутнє світло довше, треба швидко використовувати ці продукти – через тепло та можливу вологу овочі почнуть пускати коріння та проростати.
Як овочі переживають відключення світла / Фото Unsplash
Картопля та цибуля є рекордсменами, які можуть витримати відсутність холоду до 5 діб – проте приміщення, в якому лежать ці овочі, треба регулярно провітрювати, аби не утворився шкідливий грибок.
Як овочі переживають відключення світла / Фото Unsplash
Найгірше відсутність холоду переживають пекінська капуста, зелень, помідори, перець та огірки – ці продукти втрачають багато вологи та швидко зсихаються, втрачаючи поживні елементи, свіжість та псуючись.
Чим замінити холодильник
Якщо у вас немає місцевого погреба чи підвалу, можна скористатися:
- Туристичною сумкою-холодильником;
- Каструлею, обкладеною намоченими у холодній воді рушниками;
- Ванною з холодною водою;
- Закритим темним приміщенням, у якому ви не буваєте часто;
- Заздалегідь підготовані пляшки із замороженою водою.