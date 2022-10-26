24 канал выяснил, сколько времени популярные овощи могут выдержать без охлаждения и как предотвратить их порчу, если у вас не работает холодильник.

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Что делать, если у вас выключился холодильник

Чтобы дольше держать прохладу для овощей без электроэнергии, рекомендуется не открывать холодильник без надобности – устройство создано так, что оно герметично сохраняет прохладу, а теплый воздух извне может ускорить процесс размораживания.

Когда у вас неожиданно выключилась электроэнергия, постарайтесь не впускать в прибор лишний воздух и заберите лишние продукты – хлеб, консервы, закрутки и прочее, что может забрать на себя много прохлады.

Что делать, когда выключился свет / Фото Unsplash

Как фрукты и овощи переживают отсутствие прохлады

Если на момент выключения света у вас в холодильнике есть овощи и фрукты, обратите внимание, сколько они могут быть свежими в теплых условиях.

Картофель, яблоки, лук, морковь, капуста и свекла могут пережить длительное отсутствие прохлады – до двух суток эти овощи и фрукты могут безболезненно для себя стоять в нормальной комнатной температуре. Если у вас нет света дольше, нужно быстро использовать эти продукты – через тепло и возможную влажную овощи начнут пускать корни и прорастать.

Как овощи переживают отключение света / Фото Unsplash

Картофель и лук - рекордсмены, которые могут выдержать отсутствие холода до 5 суток - однако помещение, в котором лежат эти овощи, нужно регулярно проветривать, чтобы не образовался вредный грибок.

Как овощи переживают отключение света / Фото Unsplash

Худшее отсутствие холода переживают пекинская капуста, зелень, помидоры, перец и огурцы – эти продукты теряют много влаги и быстро ссыхаются, теряя питательные элементы, свежесть и портясь.

Чем заменить холодильник

Если у вас нет местного погреба или подвала, можно воспользоваться: