Аби не допустити цього, моркву потрібно вчасно зібрати, правильно підготувати й закласти, а потім ще стежити за її станом. Як і де саме зберігати цей овоч, пише 24 Канал.

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Способи зберігання моркви

На грядці

Не обов'язково викопувати всю моркву одразу. Частину врожаю можна залишити в ґрунті до весни. Перед зимівлею листя видаляють. Далі гряди з морквою посипають піском і накривають плівкою. Зверху – листям, торфом або перепрілим гноєм. Далі знову плівкою.

У погребі, підвалі

Перезимувати морква може і в погребі або підвалі. Там має бути температура у межах -2...+2 градуси, а вологість повітря 90 – 95%.

Окрім того, у підвалі необхідна достатня, але не дуже інтенсивна вентиляція. За великої кількості повітря морква почне проростати. Перед зберіганням тару для моркви та саме приміщення варто очистити та продезінфікувати.

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У квартирі

Декілька місяців морква може лежати на балконі або лоджії. При температурі вище нуля вона буде відмінно зберігається в ящику з тирсою або мохом. Однак, якщо очікуються заморозки, важливо накрито товстою тканиною. У сильний мороз – занести.

У піску

Пісок не дає моркві зів'янути. Він затримує розвиток гнилі та підтримує постійну температуру у сховищі.

Для того, щоб закласти моркву на зберігання, слід взяти пісок, воду і ящики. Перед цим пісок необхідно зволожити в пропорції 1 літр води на відро піску. Далі мокрий висипати в ящики шаром в 3 – 5 сантиметрів, а зверху розкласти моркву. Повторити до заповнення всього ящика.

Як зберігати моркву / Pixabay

У тирсі

Тирса чудово підійде для довготривалого зберігання моркви. Вона також уповільнює розвиток грибків і бактерій, а ще не дає коренеплодам прорости. Тут робимо все, як і з піском.

У поліетиленових пакетах

Можна використати щільні пакети або поліетиленові мішки для ваги 5 – 30 кілограмів. Наповніть їх щільно морквою і залиште незакритими в прохолодному місці.

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У холодильнику

Також можна зберігати моркву у відділенні холодильника для овочів. Для цього коренеплоди варто загорнути в міцний пакувальний папір або кілька шарів газети. Таке упакування дозволяє їм дихати та не дає з'явитися волозі. Однак, цей спосіб для неочищеної моркви.

Очищену – краще зберігати у харчовій плівці. Кожен вимитий овоч загортають, внаслідок чого до плодів не надходить повітря і не з'явиться конденсат.

Якщо ж морква пошкоджена чи дрібна, то краще її заморозити. Для цього наріжте плоди чи натріть їх. Далі перекладіть до пластикових контейнерів чи пакетів та заморозьте.