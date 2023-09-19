Грамотний підбір місця забезпечить моркві довге зберігання. А плоди при цьому не втратять своїх смакових властивостей. Як і де її краще зберігати – знає 24 Канал.

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Як і де тримати моркву: корисні поради

Городники кажуть, що збирати моркву з грядки треба, коли надворі сухо та тепло. Можна залишити плоди на сонці, але не на тривалий час. Бо якщо вони довго перебуватимуть в теплих умовах, то незабаром зів'януть. Тоді вже врятувати плоди не вийде.

Моркву обов'язково слід зберігати сухою, тож мити її не потрібно. Повністю струшувати з неї землю теж не слід: з нею вона краще зберігається.

Оптимально тримати овочі в сухому піску. Це найкраще місце для зберігання моркви. До цього пісок треба просіяти, щоб все зайве вийшло.

Візьміть пластикове відро та насипте туди трохи піску. Тоді покладіть туди шарами моркву. Можна так зробити кілька разів, поки відро не наповниться до кінця.

Фахівці кажуть, що тримати овочі варто у пластикових місткостях, у жодному разі – не залізних. І пісок туди можна вносити тільки повністю сухий. Тому що у мокрому – плоди можуть пустити корені та невдовзі згнити.