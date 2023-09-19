Грамотний підбір місця забезпечить моркві довге зберігання. А плоди при цьому не втратять своїх смакових властивостей. Як і де її краще зберігати – знає 24 Канал.
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Як і де тримати моркву: корисні поради
Городники кажуть, що збирати моркву з грядки треба, коли надворі сухо та тепло. Можна залишити плоди на сонці, але не на тривалий час. Бо якщо вони довго перебуватимуть в теплих умовах, то незабаром зів'януть. Тоді вже врятувати плоди не вийде.
- Моркву обов'язково слід зберігати сухою, тож мити її не потрібно. Повністю струшувати з неї землю теж не слід: з нею вона краще зберігається.
Оптимально тримати овочі в сухому піску. Це найкраще місце для зберігання моркви. До цього пісок треба просіяти, щоб все зайве вийшло.
- Візьміть пластикове відро та насипте туди трохи піску. Тоді покладіть туди шарами моркву. Можна так зробити кілька разів, поки відро не наповниться до кінця.
Фахівці кажуть, що тримати овочі варто у пластикових місткостях, у жодному разі – не залізних. І пісок туди можна вносити тільки повністю сухий. Тому що у мокрому – плоди можуть пустити корені та невдовзі згнити.