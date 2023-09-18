Картоплю важливо викопувати вчасно, бо якщо зробити це зарано, то на плодах ще не сформується захисний шар. Відповідно таку картоплю легко пошкодити. А якщо відтягнути з цим, то на плодах з'являться паростки, які заберуть корисні речовини. Коли оптимально збирати картоплю – підкаже 24 Канал.

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Коли пора збирати картоплю: найкращий час

Не варто хвилюватися, якщо ви досі не зібрали картоплю з городу. Оскільки її переважно саджають весною, то збирають десь через 2,5-4 місяці. Усе залежить від погоди та сорту.

До речі, останній скаже вам багато про час збору. Зокрема, середні сорти викопують через 100 днів після висадки, а от плоди середньопізніх сортів дозрівають через 110 днів. Натомість пізні сорти стають спілими через 120.

Точно зрозуміти, коли вже час копати картоплю, допоможуть деякі ознаки. Наприклад, якщо бадилля починає жовтіти та в'янути, то це означає, що саджанці витрачають свої сили на утворення плодів. Водночас можна спостерігати, що стебла гнуться додолу.



Жовтіння бадилля / "Дачний діапазон"

Є ще один дієвий лайфхак, як перевірити зрілість картоплі. Треба викопати два-три кущі картоплі з листям. Уважно подивіться: якщо шкірка на картоплинах щільна, та плоди легко від'єднуються від куща, то вже можна її викопувати. Якщо ж ні – не поспішайте діставати усі плоди.

Перед тим, як класти урожай на зберігання, слід добре просушити його у тіні. Очищуємо плоди від землі. Ті картоплини, на яких помітні пошкодження, гниль, дірки, краще одразу викинути. Решта плодів посортуйте по ящиках або щільних мішках та ставте зберігатися.