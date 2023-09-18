Картошку важно выкапывать вовремя, потому что если сделать это рано, то на плодах еще не сформируется защитный слой. Соответственно такой картофель легко повредить. А если оттянуть с этим, то на плодах появятся побеги, которые заберут полезные вещества. Когда оптимально собирать картошку – подскажет 24 Канал.

Действенно Вы могли этого не знать: для чего дачники запасаются шишками

Когда пора собирать картошку: лучшее время

Не стоит волноваться, если вы до сих пор не собрали картошку из огорода. Поскольку ее в основном сажают весной, то собирают где-то через 2,5-4 месяца. Все зависит от погоды и сорта.

Кстати, последний скажет вам многое о времени сбора. В частности, средние сорта выкапывают через 100 дней после высадки, а вот плоды среднепоздних сортов. созревают через 110 дней. Поздние сорта становятся спелыми через 120.

Точно понять, когда пора копать картошку, помогут некоторые признаки. Например, если ботва начинает желтеть и увядать, это значит, что саженцы тратят свои силы на образование плодов. В то же время можно наблюдать, что стебли гнутся вниз.



Октябрьская ботва / "Дачный диапазон"

Есть еще один действенный лайфхак, как проверить зрелость картофеля. Надо выкопать два-три куста картофеля с листьями. Внимательно посмотрите: если кожура на картофеле плотная и плоды легко отсоединяются от куста, то уже можно его выкапывать. Если же нет – не спешите доставать все плоды.

Перед тем как класть урожай на хранение, следует хорошо просушить его в тени. Очищаем плоды от земли. Тот картофель, на которых заметные повреждения, гниль, дыры, лучше сразу выбросить. Остальные плоды посортируйте по ящикам или плотным мешкам и ставьте храниться.